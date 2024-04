Tolik se snažíte chránit každý list pokojovek i venkovních rostlin, ale najednou jsou i přes veškerou péči plné mšic, které se na nich živí. Udělejte tomu rázný konec pomocí alkoholu, který koupíte v každém obchodě. Pomůže vodka, mšice nebudou mít šanci na záchranu.

Jsme dospělí lidé a alkohol si někdy dá většina z nás. Přesto se mnozí zdráhají kupovat jej ve větším množství nebo sáhnout v polici po něčem tvrdším jako je například vodka. V tomto případě se ale můžete s klidem podívat pokladní do očí, protože jednoduše kupujete docela obyčejný postřik proti mšicím.

Tři ingredience a rozprašovač

Vodku máme, můžeme se pustit do ošetřování rostlin a likvidace nežádoucích návštěvníků zahrady či květináče. Budeme potřebovat vodu, nejlépe dešťovou, prostředek na nádobí, vodku a rozprašovač.

V základním rozpisu ingrediencí jde o směs v poměru přibližně jednoho šálku vody a po jedné čajové lžičce prostředků na nádobí a vodky. Připravíme si dostatečné množství prostředku podle počtu a velikosti ošetřovaných rostlin, přelijeme jej do rozprašovače a pustíme se do práce.

Chce to pečlivost

V případě takovéhoto ošetřování je vždy potřeba provádět vše důsledně, nespěchat a pokud možno zasáhnout každé napadené místo. Co se stane? Podle výzkumů má alkohol vliv na centrální nervový systém, a to samozřejmě nejen u lidí, ale také u dalších organismů, které s ním přicházejí do kontaktu.

Mšice navíc dýchají otvory umístěnými na břiše. Ty jsou etanolem z vodky blokovány a mšice nemá šanci takové ošetření rostliny přežít.

Vydejte se na zahradu se západem slunce

Kromě postupu přípravy a aplikace postřiku je důležitý také čas ošetření napadených rostlin. To bychom měli provádět k večeru, raději těsně po západu slunce. Má to několik důležitých důvodů.

Za prvé již na listy nedopadají přímé sluneční paprsky, které by mohly v kombinaci s postřikem listům jen uškodit. Dalším a velmi důležitým faktorem potom je skutečnost, že právě kolem západu slunce přestává být tento škodlivý hmyz aktivní, zůstává na listech a je tak možné bez větších problémů zasáhnout celou populaci najednou. Jak bylo již uvedeno, postřik proto musí být proveden precizně, a to z obou stran listů.

Hledejte mravence

Při boji s mšicemi je třeba si uvědomit, že je jejich život velmi silně spjat s mravenci, s nimiž žijí v těsném spojenectví. Kdo někdy četl dětskou knížku o Ferdovi mravencovi, ví o tom své. I když ve formě pro děti, symbióza těchto dvou druhů je v ní popsána poměrně dobře.

Mravenci mšice transportují na vhodná místa a přes zimu je nechávají ve svém mraveništi, zatímco přes léto se živí jejich produktem, vysokoenergetickou medovicí. Může se tedy stát, že si v blízkosti chřadnoucí rostliny všimnete nejprve přece jen větších mravenců.

V takovém případě zpozorněte, protože patrně dost dobře vědí, proč se v tomto prostoru pohybují. Po důkladné prohlídce listů rostliny budete s velkou pravděpodobností mít důvod zajít do obchodu pro vodku k výrobě postřiku.

A když jí trochu zbyde? Využití se vždycky najde…

