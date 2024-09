Oblíbené květiny našich prababiček, babiček, maminek budou nejspíš pěstovat i děti, které se teprve batolí po pískovišti. Může za to charizma těchto květin, snadné pěstování, chutné plody i obrovské druhové bohatství, díky kterému lze mučenky využít mnoha způsoby.

Mučenky, které nikdy nevyjdou z módy, se předvedly již v minulém čísle Receptáře, a to především mučenka modrá, vyšlechtěná do bezpočtu odrůd, a neméně oblíbená mučenka jedlá. Rodina mučenek, čítající po nedávné revizi přibližně 570 platných druhů, však nabízí ještě další pozoruhodnosti...

close info Romana Rybková / Autorka zoom_in Na tržišti v Ekvádoru téměř nikdy plody mučenek nechybí

Obrovská mučenka obrovská (nebo také čtyřhranná)

I mezi mučenkami patří tento druh (Passiflora quadrangularis) ke statným druhům. Stálezelená, u báze dřevnatějící liána dorůstá délky až 40 metrů. Typickým znakem je čtyřhranná, křídlatá lodyha a také celokrajná čepel široce vejčitého nebo oválného listu s prodlouženou špičkou. Exoticky působící květy jsou velmi ozdobné, široké až 12 cm a mají strukturu jako všechny mučenky. Plodem je velká, u vyšlechtěných odrůd až 3 kg vážící bobule, která má vynikající chuť a velmi typické aroma.

V přírodě obývá Kolumbii a severovýchodní části Brazílie. Je ovšem velmi často pěstována v tropech a teplejších subtropech celého světa, protože se u ní mísí okrasné i užitkové vlastnosti. Svou mohutností má potenciál porůst opravdu velkou plochu. Z celého rodu má největší, a přitom kvalitní plody, což je zajímavé pro farmáře i soukromé pěstitele v tropech celého světa. O její mimořádné oblibě svědčí i velké množství lidových jmen, které se běžně používají v různých španělsky mluvících oblastech jako např. granadilla grande, granadilla real, badea, corvejo, maracuyá, maracuyá cascudo, barbadine, parcha, motorro či sandía de pasión. Pěstuje se však i v Asii, méně často v Africe a v nejteplejších částech Evropy.

U nás se s ní kvůli velikosti příliš nesetkáváme, ale velmi dobře snáší sestřih. K tomu, aby kvetla a plodila, však potřebuje vytvořit dostatek asimilující listové plochy. Letnění jí nevadí, ovšem s jejím stěhováním do vytápěných prostor je neradno příliš otálet, protože nízké teploty snáší hůř než některé odolnější druhy.

close info Romana Rybková / Autorka zoom_in Mučenka obrovská (Passiflora quadrangularis)

Krásná mučenka křídlatá (Passiflora alata)

Někdo si ji může splést s mučenkou obrovskou, je však obecně menší a chladnomilnější. V přírodě roste v sušších oblastech od severní Brazílie nebo sušších keřovitých společenstev cerrados či caatinga přes Ekvádor, Peru, po severovýchodní část Argentiny a Paraguay.

Stejně jako většina ostatních druhů je tato u báze dřevnatějící liána stálezelená. Lodyhy čtvercového průřezu mají na hranách výrazná křídla – odtud pochází druhové pojmenování křídlatá. Střídavé, oválné či podlouhlé listy bývají dlouhé 10 až 15 cm a 3 až 10 cm široké. Vonné květy jsou 7 až 10 cm široké a mají dobře odlišitelné kališní i korunní lístky šarlatově červené barvy. Výrazné třásně v koruně jsou zbarveny střídáním fialové a bílé, takže se jeví jako pruhované.

Poskytuje kvalitní ovoce, které je využíváno pro aromatickou šťávu získávanou z míšku kolem semen. Plod je vejčitý, v plné zralosti žlutý až oranžový, 8 až 15 cm dlouhý s hmotností 100 až 300 g. Jako okrasný druh v subtropech porůstá zahradní stavby, ploty, zakrývá nevzhledné kouty a části domů. Ačkoli pochází především z tropických oblastí, docela dobře snáší přezimování s nižšími teplotami, které mohou dlouhodobě kolísat okolo 10 °C. Při těchto teplotách však potřebuje sušší substrát a zcela vynechat přihnojování, které je v době plné vegetace bezpodmínečně nutné, aby rostlina dostatečně nasazovala květy a následně i plody.

close info Romana Rybková / Autorka zoom_in Passiflora tripartita je doma v horských lesích Kolumbie, Ekvádoru a Peru

Mučenky se sytě červenými květy

Z druhů pěstovaných hlavně pro okrasu jsou velmi oblíbené ty s výraznými červenými květy. Velmi často se pěstuje Passiflora princeps (známá i pod synonymem P. racemosa), která pochází z jihovýchodní Brazílie a vytváří nepřehlédnutelná květenství s několika rudými květy. Podobně výrazné červené květy mají druhy P. vitifolia ze západní části Jižní Ameriky nebo P. coccinea se severu Jižní Ameriky. Oba druhy rostou spíše v horách a v sušších oblastech, kde jsou deště spíše sezonní. To se samozřejmě promítá i do kultury, kdy je během zimy potřeba aspoň mírně snížit teplotu a zálivku, udělat přestávku v hnojení, ale poskytnout rostlině co nejvíce světla. Jejich plody jsou jedlé, ale nepříliš chutné.

close info Romana Rybková / Autorka zoom_in Passiflora vitifolia 'Scarlet Flame'

Tropické druhy do bytu

Pokud vybíráte mučenku do celoročně teplého bytu, zkuste drobnější druh Passiflora citrina ze středoamerické Guatemaly a Hondurasu. Na opěrné konstrukci nedorůstá více než 150 cm. Má jemné světlezelené listy a citronově žluté květy o průměru dva až tři centimetry. Potřebuje dostatek světla, ale nevyžaduje poklesy teploty v zimě a ochotně kvete několik měsíců. Zajímavým druhem, který má spíše ozdobné listy zajímavého tvaru a nenápadné žlutozelené květy, je teplomilná Passiflora coriacea. V přírodě roste od Panamy po Venezuelu, Kolumbii, Peru a Bolívii. Snese tropické i subtropické podmínky, není příliš veliká a patří k nejméně náročným druhům na světlo.

Do bytů se hodí také celá řada kříženců, které jsou vyšlechtěné na odolnost v běžné pokojové teplotě a velké barevné květy. Jediné, co všechny mučenky opravdu potřebují, je dostatek světla.

close info Romana Rybková / Autorka zoom_in Některé druhy mučenek mají plody nejedlé a hořké

Mučenka přímo mučivá

Velmi odolným druhem, který si občas někdo přiveze z cest jako semena, je mučenka smrdutá (Passiflora foetida). Je to velmi odolná rostlina, která se jako plevel rozšířila v tropech a subtropech celého světa. Někde už je dokonce označována za invazní druh. Není veliká, dorůstá jen asi do výšky dvou metrů, kvete drobnějšími bělavými květy s fialovými tyčinkami, které zápachem dělají čest svému jménu. Druh spolehlivě poznáte podle dřípených (hluboce rozdělených)listenů, které jako závojíčky obklopují květy, a lepkavých chlupů na stoncích a listech. Není tedy příliš příjemným zeleným spolubydlícím.

close info Romana Rybková / Autorka zoom_in Mučenka smrdutá umí zápachem pěkně potrápit

O autorce

Botanička Romana Rybková je kurátorkou tropických rostlin v Botanické zahradě hl. Města Prahy. Více o zahradě na botanicka.cz

close info časopis Receptář / časopis Receptář zoom_in Více článků a zajímavostí nejen ze zahrady naleznete v zářijovém vydání časopisu Receptář

Zdroj: časopis Receptář