Čím hnojit muchovník? Nejlepší hnojivo pro něj máte určitě na zahradě

Chcete si vysadit muchovník neboli indiánskou borůvku? Není divu. Jeho plody jsou totiž nejen chutné, ale i velice zdravé. Pokud chcete, aby se vám jich na keři urodilo co nejvíce, bude to chtít i řádné hnojivo. Nejlépe je využít kompostový výluh hned na počátku pěstování, ale i v průběhu vegetace. Jak na to?

Muchovník patří již několik let k oblíbeným keřům, které je možné spatřit v mnohé zahradě. Nejenže je tato rostlina nenáročná k pěstování, ale když se o ni dobře staráte, dočkáte se velmi chutných šťavnatých plodů, aniž byste museli borůvky sbírat v lese. Chce to jen odpovídající výživu a správné místo. Na zajímavé rady a tipy pro pěstování muchovníku se podívejte v tomto videu: Muchovník neboli indiánská borůvka Keř pochází z oblastí Severní Ameriky a jeho dřevo, plody a listy s oblibou využívali již Indiáni. Protože je řazen i do kategorie okrasných dřevin, stane se i zajímavým doplňkem vaší zahrady. Při správné péči vám budou odměnou charakteristické plody, které jsou vzhledem i složením velmi podobné lesním borůvkám. Obsahují vitamíny A, C, E, K a stopové prvky draslíku, hořčíku, zinku, železa a také antioxidant anthokyan. V současnosti můžete vybírat z mnoha druhů, všechny zpravidla dorůstají do výšky 0,2 až 20 metrů. Jedná se o opadavé dřeviny, jejichž listy se na konci sezóny zbarvují do sytě oranžové až červené barvy. Muchovník kvete hroznovitým bílým květenstvím hned z jara a pak během června. Plody muchovníku budou jako borůvky, až uzrají a zmodrají Zdroj: Archiv ireceptar.cz Nenáročné pěstování Pokud patříte mezi začínající zahrádkáře, je muchovník rostlina přesně pro vás. Nic moc k životu totiž nepotřebuje a je poměrně odolná proti chorobám i škůdcům. Indiánská borůvka vyžaduje místo, kde bude volně proudit vzduch a bude tam i dostatkem světla. Muchovník zvládne i polostín. Zároveň není náročný na půdu, bez problémů přežije i období většího sucha a velké mrazy. Je na vás, jestli si ho budete chtít ponechat v podobě keře, anebo z něj udělat prořezem vzrostlý strom. Z jednoho většího keře můžete sklidit i 10 až 15 kg úrody. Jak muchovník vysadit Přestože si můžete muchovník doma vypěstovat ze semínek, mnohem výhodnější je vysadit rovnou menší keř. Počítejte s tím, že by měl mít ve svém okolí prostor alespoň 3 m. Záleží však vždycky na konkrétním druhu a také na tom, jak pravidelně budete muchovník prořezávat a tvarovat. Přidejte dávku kompostu Ze všeho nejlepší je dopřát muchovníku živiny ihned během vysazování. A to nejlepší hnojivo máte možná na zahradě. Jedná se o kvalitní vyzrálý kompost. Do připravené jámy k výsadbě přidejte dávku kompostu, muchovník bude moci snadněji zakořenit. Ihned po výsadbě rostlinu vydatně zalijte. Mírnou zálivku dodržujte pravidelně po celou sezónu, ale když zapomenete, nic zásadního se nestane. Kompostem můžete keřík občas přihnojit i během pěstitelské sezóny. Ze všeho nejlepší je dopřát muchovníku živiny ihned během vysazování. Zdroj: Shutterstock.com Využít lze k hnojení i kompostový výluh 1 l zralého kvalitního kompostu louhujte 14 dní v 10 l vody a každý den jej řádně promíchávejte. Nakonec vše zřeďte v poměru 1:10 čistou vodou. Čtěte také: Sesaďte k sobě převislé a vzpřímené surfinie. Truhlíky vám budou všichni závidět Čtěte také: Letničková louka vypadá úžasně: Založit ji můžete na zahradě klidně i v trávníku Zdroje: www.pestitelka.cz, www.radimejak.cz, www.magazinzahrada.cz