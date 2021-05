S Proč je muchovník lepší než kanadská borůvka? Přišel čas ho zasadit

Borůvkový koláč, knedlíky nebo džemy. Kdo by nemiloval sladké fialové bobule? Pokud nemáte čas chodit do lesa a hodiny sedět v borůvčí, můžete si jejich alternativu vysadit na zahradě. Stačí si vybrat vhodný keř.

Kanadská borůvka

Brusnice chocholičnatá. To je pravý název rostliny z čeledi vřesovcovitých, která pochází ze severní Ameriky. Právě proto se jí říká kanadská borůvka. Už odpradávna jí pěstovaly různé indiánské kmeny a už na počátku 20. století byla šlechtěna. Dnes je nejvýznamnější komerčně pěstovanou borůvkou jak v USA, tak i v Evropě, Japonsku, a dokonce i na Novém Zélandu. Kanadské borůvky se dožívají 30-60 let, mají rády polostín i plné slunce. Keř dorůstá do výšky cca 2,5 metru a potřebuje prostor o velikost 2x1m. Pokud byste tuto borůvku chtěli vysadit, připravte se, že budete muset vykopat cca půl metru hlubokou jámu. Rostlina je totiž náročná na obsah vápníku v půdě. Potřebuje proto speciální směs na pěstování borůvek či rododendronů, nebo směs rašeliny s drcenou kůrou. Jelikož je cizosprašná, budete muset vysadit alespoň 2 různé odrůdy brusnice chocholičnaté. Plodit začínají čtvrtým rokem.

Brusnice chocholičnatá (Vaccinium corymbosum), známá jako kanadská borůvka. Zdroj: Shutterstock.com / Krzysztof Slusarczyk

Muchovník

Muchovník oproti kanadské borůvce roste prakticky kdekoli. Jeho plody jsou také sladší. Stal se tak významným konkurentem známějšího keře. Muchovník kvete od časného jara a plodí dříve než ostatní bobuloviny. V českých zahradách si tak rychle našel své místo.

Druhy muchovníku

Pokud chcete i vy svou vlastní chutnou „indiánskou borůvku", jak se muchovníku říká, sežeňte si odolné americké kultivary. V zahradnictvích už běžně najdete odrůdy Martin, Nortlin, Thiessen či Smoky. Všechny jsou nenáročné na pěstování a jsou odolné vůči silným mrazům. Keře jsou samosprašné. I jeden zajistí bohatou úrodu.

Nenáročný muchovník

Další výhodou je, že je odolný vůči chorobám a škůdcům a je nenáročný na řez. Má vzdušnou korunu a krásně vypadá, když ho vytvarujete do tvaru stromu. Udržovací řez provádějte v zimě, od prosince do konce února. Odstraňte mrazem poškozené, polámané nebo odplozené starší větve.

Muchovník zpestří zahradu celoročně. Zdroj: Shutterstock.com / Peter Zijlstra

Jak muchovník zasadit

Pokud chcete sladké plody, vyberte keři slunné či polostinné místo. I když snáší období sucha, po přesazení ho nezapomeňte pravidelně zalévat, aby dobře zakořenil. To podpoří také přidání kompostu do jámy. Muchovník plodí už v druhém, nejpozději třetím roce po vysazení. Jakmile budete provádět zmlazovací řezy, můžete se těšit na úrodu po celé délce větviček. Jelikož se keře prodávají v kontejnerech, můžete je vsadit prakticky v průběhu celé sezóny. Jaro je však nejlepším obdobím.

Celoroční radost

Muchovník zpestří zahradu celoročně. Na jaře kvete krásnými bílými květy, poté se můžete těšit na zdravé bobule a na podzim se zbarví do ohnivých barev. Výhodou také je, že bobule plodí postupně. Plody si tak můžete vychutnat průběžně nebo je zamrazit a počkat, až jich nasbíráte více. Jsou skvělé na výrobu marmelády, kompotů nebo do koláčů. Obsahují vitamíny C, B, A, minerály a dále barviva, kterým se přisuzují protirakovinné účinky.

Péče o muchovník

Keř muchovníku nemusíte hnojit nijak často. Pokud mu chcete dopřát nějaké živiny, hnojte maximálně kompostem nebo běžně dostupnými hnojivy na okrasné dřeviny. Pomůže mu to k lepšímu plození. V parných a horkých letních měsících snese vydatnější zálivku.

