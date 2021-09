Jak správně zastříhnout muchovník a kanadskou borůvku, aby se vám zvýšila úroda

Kanadské borůvky jsou společně s muchovníkem čím dál tím více oblíbené. Jejich chutné plody, připomínající klasické lesní borůvky, mají široké využití. Navíc se díky své velikosti lehce sbírají. Jak se o keře postarat na podzim?

Borůvku kanadskou (Vaccinium corymbosum), nebo také zahradní, hroznovitou, chocholičnatou či velkoplodou a muchovník (Amelanchier), jinak nazývaný indiánská borůvka, je vhodné řezat buď brzy na jaře nebo po opadání listů na podzim, tedy v období od listopadu do března. Hlavním cílem tohoto řezu je odstranění poškozených větví a prosvětlení keře.

Muchovník

Muchovník je nenáročný keř, který můžete vysadit samostatně nebo do živého plotu. Vyžaduje slunné či polostinné stanoviště a běžně dostupnou, propustnou půdu. S hnojením si starosti dělat nemusíte. Lze mu přilepšit kompostem nebo běžně dostupnými hnojivy pro okrasné dřeviny. Vysazuje se na jaře nebo na podzim. První důkladnější řez se provádí 5 let po výsadbě.

Borůvky byste měli řezat po opadu listů. Zdroj: vladdon/Shutterstock.com

Kanadská borůvka

Kanadské borůvky jsou na složení půdy a stanoviště mnohem náročnější. Vyžadují slunné místo s vysokou vlhkostí vzduchu i půdy. Ta musí být navíc kyselá. To však nestačí. Zemina by měla být také dobře propustná. Ideální médium pro pěstování borůvek je buď rašelina nebo speciálně upravený substrát pro kanadské borůvky. Rostliny zasazujte nejlépe na podzim. Keř se začíná zmlazovat řezem 3-4 roky po výsadbě.

Zastřihávání keřů

Tzv. udržovací řez můžete provádět každý rok. Podpoříte zdraví keřů, velikost úrody a kvalitu ovoce. To bude šťavnatější a chutnější. Princip řezu je pro muchovník i kanadskou borůvku stejný. Odstranit by se měly suché, poškozené nebo do středu keře rostoucí větvičky. Ty zbytečně rostlinu zastiňují. Mohou tak způsobit napadení houbovými chorobami. Ořezejte také staré výhony, u nichž jste si všimli, že téměř neplodí. Rostlinu tím povzbudíte k nasazení nových mladých větví. Odstranit také můžete ty šlahouny, které rostou nízko nad zemí. Nechte větve, které rostou směrem ven, rostlinu nezastiňují a mají zdravé pupeny.

Tzv. udržovací řez můžete provádět každý rok. Podpoříte zdraví keřů, velikost úrody a kvalitu ovoce. Zdroj: vladdon/Shutterstock.com

Čeho se držet

Chcete-li podpořit růst nových výhonů, držte se pravidla, které doporučuje, že keř borůvek by měl mít alespoň dvě silné větve z minulého roku. Tyto výhony jsou šedé a na vrcholcích mají krátké a tenké šlahouny. Starší větve odstraňte přímo u země.

Zdroje: www.adbz.cz/zahrada, www.primadoma.tv, www.radimejak.cz