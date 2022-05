Muchovník: Až dvakrát větší úroda indiánských borůvek při této péči

Znáte dobře muchovník? Takzvané indiánské borůvky jsou plné prospěšných látek a můžete si je správnou péčí vypěstovat i u vás na zahradě. Dopřejte muchovníku správnou péči. Muchovníkům se daří dobře i u nás. Jen vědět, jak je správně pěstovat.

Zdroje: radimejak.cz, abecedazahrady.dama.cz, cs.wikipedia.org

Muchovník čili indiánská borůvka

Asi dvacet druhů muchovníků (Amelanchier) pochází především z Ameriky, ale běžně se vyskytují na celé severní polokouli. Divoké se přes Karpaty dostaly i na Slovensko. Muchovníkům se daří dobře i u nás a vzhledem k tomu, že jsou odolné vůči mrazům, není nutná ani zvýšená péče a jejich přemisťování. Zkuste pěstovat muchovníky na své zahradě. Za péči se vám odmění nejen jemnými kvítky, ale také plody. Ty byly používány i v přírodním léčitelství a obsahují spoustu vitamínu C i B2 a barviva, která by podle některých studií měla pomoci i jako prevence proti rakovině.

Pěstování muchovníků je pohoda

U nás se můžete setkat především s muchovníkem oválným či olšolistým, kanadským, bežný je i Lamarckův. První z nich, muchovník oválný (Amelenchier ovalis), se spíš nedoporučujte pěstovat, mnohem oblíbenější jsou uvedené americké druhy.

Ať už zvolíte jakýkoli druh, co se týče podmínek, jsou všechny velmi podobné.

Muchovníky upřednostňují dobře propustnou půdu, osluněné stanoviště a do začátku trochu kompostu. I muchovníky mají rády mírně kyselejší půdu, stejně jako borůvky. Myslete na to při jejich výsadbě a hnojení. Nikdy v jejich blízkosti nepoužívejte vápno.

Muchovníky nejsou náročné ani na zálivku. Můžete jim přilepšit za suchého počasí, jinak dokáží rostliny samy dobře hospodařit s vodou.

I kvítky muchovníku potěší. Zdroj: Profimedia

Vypěstujte kila indiánských borůvek

Je to keř samosprašný, a proto není potřeba více než jeden či dva kusy. Pokud nebude hned plodit, nebojte se. Obyčejně se začínají květy a plody objevovat až ve druhém či pozdějším roce a plodí po dlouhá léta.

Navíc indiánská borůvka netrpí ani na škůdce a choroby. Co víc si přát?!

Už jen dobrou sklizeň, která začíná v polovině června a trvá někdy až do srpna. Muchovník kanadský a Lamarckův dozrává postupně, ale ostatní druhy naráz. Na vzrostlých zhruba 3 m vysokých stromech se bobule objevují po celé délce větví a lehce se sbírají. Z jednoho vzrostlého keře lze sklidit okolo 10 kg kilo bobulí.

Bobule můžete nechat mírně přezrát a používat je stejně jako jiné podobné ovoce do marmelád či koláčů.