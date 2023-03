Mulč na zahradě zlepší půdu a výrazně zvýší úrodu: Musíte to ale udělat správně!

Chcete, aby vaše zahrada prospívala a dočkali jste se bohaté sklizně pěstovaných plodin? Použijte jako efektivní ochranu rostlin a půdního života mulč.

Mulčování je pro blaho vaší zahrady nesmírně důležité. Vrátí půdě živiny, udržuje vlhkost, chrání kořeny před přehřátím a také značně omezuje růst nežádoucího plevele. Pokud však mulčujete nesprávně, můžete rostliny i poničit. Vyhněte se proto těm nejčastějším chybám a přešlapům.

Jak mulčovat kompostem, se dozvíte v tomto videu z YouTube kanálu Zahrada ve městě:

Proč mulčovat

Používání mulče je osvědčená metoda, jak zvýšit kondici půdy a obohatit ji o potřebné živiny. Tento způsob udrží také zeminu dostatečně kyprou a ochrání pěstované rostliny před nepřízní počasí, jako jsou například prudké slunce či silný vítr. K mulčování můžete využít shrabané listí, posekanou trávu nebo slámu. V obchodech jsou dostupné dokonce i dekorativní mulčovací materiály, které mohou záhony zároveň i krásně ozdobit.

Jarní mulčování proveďte ve správný čas

Mulčovacím obdobím je nejen podzim, kdy je nutné rostliny ochránit před nastávajícími mrazy, ale především jaro. Jen je nutné dobré načasování. Vždy počkejte co nejdéle, aby byla půda dostatečně vyschlá a prohřátá.

Mulč pomůže nejen proti plevelu. Zdroj: Jon Rehg / Shutterstock

V případě, že byste mulčovali dříve, prohřívání zeminy by se značně zpomalilo a také by mohlo podpořit vznik chorob a plísní. Stejně tak by došlo ke zhutnění půdy a snížení šance na její provzdušnění. Obecné doporučení pro mulčování je v průběhu od poloviny do konce jara. Pokud je však počasí chladné a vlhké, klidně ho odložte až na květen či červen.

Proč je dobré mulčovat?

Mulčování je přirozený způsob recyklace rostlinných zbytků, který podstatně usnadní údržbu ploch na zahradě. Protože se mulč rozkládá na humus podílí se na vzniku úrodné zeminy a podstatně sníží výskyt většiny plevelů. Stejně tak vytvoří vynikající mikroklima pro půdu a kořínky rostlin a udržuje potřebnou vláhu.

Kromě ochrany a výživy chrání vrstva mulče i strukturu půdy, a to hlavně její vrchní vrstvu. Je také důležitá pro mikroorganismy, které v této vrstvě žijí. Zemina je pak mnohem úrodnější a vitálnější. Mulč je i dobrou prevencí před tvorbou tzv. „škraloupu“ na povrchu zeminy, díky tomu nehrozí rozšíření houbových nemocí a půda je mnohem vzdušnější a kypřejší.

Po výsadbě můžete rostliny řádně zalít i zamulčovat. Zdroj: Patrick Daxenbichler/shutterstock.com

Nejprve upravte zeminu

Pokud chcete, aby mělo mulčování smysl, je nejprve nutné půdu upravit. Proto ji po zimě nakypřete rýčem či vidlemi a hlavě jí zbavte plevele a všech nežádoucích rostlinných zbytků, a to i s celými kořeny.

Základní chyby při mulčování

Nadměrné mulčování

Mulčování by nemělo být příliš silné. Pokud je mulč příliš hluboký, může omezit průchod vody a vzduchu do půdy a vést k hnilobě kořenů rostlin.

Použití nevhodného mulče

Nevhodný mulč může způsobit více škody než užitku. Například když se používá mulč, který je příliš hrubý, může být těžko rozkladatelný a způsobit problémy s odvodněním a vodní erozí.

Nesprávné umístění mulče

Pokud se mulč umístí příliš blízko kmenů rostlin nebo rostlinných stonků, může to vést k hromadění vlhkosti a vytvoření příhodného prostředí pro houby a choroby.

Nedostatek vody

Pokud se mulč aplikuje na suchou půdu, může to vést k nedostatku vlhkosti v půdě a ztrátě rostlin. Mulč by měl být aplikován na vlhkou půdu.

Použití nečistého mulče

Pokud se použije nečistý mulč, jako jsou například dřevní štěpky, které nebyly ošetřeny proti chorobám a škůdcům, může to vést k infekci rostlin.

Nesprávné časování

Mulčování by mělo být provedeno v správný čas, aby se minimalizovaly negativní dopady na rostliny. Pokud se mulčuje příliš brzy v sezóně, může to omezit růst rostlin, zatímco pozdní mulčování může vést k přílišnému ochlazení půdy.

Nedostatek vzduchu

Pokud je mulč příliš hustý, může to způsobit nedostatek vzduchu v půdě a omezit růst kořenů rostlin.

Máte málo mulčovacího materiálu?

K mulčování lze také využít volně rostoucí rostliny. Vhodná je například kopřiva, která obsahuje pro rostliny blahodárný dusík. Na zeleninové záhony však nedávejte dřevnaté mulčovací materiály, které na sebe vážou dusík, a tudíž by ho pěstovaným plodinám odčerpávaly.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.ceskestavby.cz, www.magazinzahrada.cz