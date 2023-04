Mulčovací kůra: Dobrý sluha, ale zlý pán. Chyby v mulčování vám zničí zahradu!

Chcete si ulehčit práci i čas na zahradě a zároveň prospět pěstovaným rostlinám? Pomůže vám k tomu mulčovací kůra. Nejenže zamezí růstu plevele, ale zároveň udrží v půdě více živin a vlhkosti.

Mulčovací kůra je mezi zkušenými zahrádkáři oceňovaným a užitečným materiálem. Jen je potřeba vědět, jak s takovým materiálem správně nakládat a plně tak využít jeho přínosy. Pokud byste kůru využili nesprávným způsobem, mohli byste si na zahradě způsobit i nenávratné škody. Na co byste si měli dát pozor?

Více o zásadách správného použití mulčovací kůry se dozvíte na následujícím videu:

Co je to mulčovací kůra?

Zpravidla se jedná o nadrcenou smrkovou nebo borovicovou kůru, které jsou v nabídce i jako směs. Vizuálně se jedná o přirozený doplněk zahrady, který nijak nenarušuje její vzhled, právě naopak. Pořídit si ji můžete ve formě jemné neb hrubé drti. Jemná se hodí pro drobnější rostliny, hrubá ke dřevinám. Mulčovací kůra prospěje rostlinám po celý rok, má však i své stinné stránky. V každém případě snižuje riziko zaplevelení, zamezuje nadměrnému vypařování vody a zabraňuje erozi.

Zpravidla se jedná o nadrcenou smrkovou nebo borovicovou kůru, které jsou v nabídce i jako směs. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nenechte půdu před mulčem bez přípravy

Nejvhodnějším obdobím na mulčování je pozdní jaro. Zemina je v té době již dostatečně prohřátá sluníčkem, zároveň však ještě zadržuje zimní vláhu a plevele nejsou ještě rozrostlé. Než mulčovací vrstvu položíte, vždy půdu zbavte veškerých plevelů a zkypřete.

Mulč jen k některým rostlinám

Špatné využití mulčovací kůry může mít velice snadno negativní důsledky. Během svého rozkladu totiž odebírá z půdy živiny - smrková kůra dokonce rychleji než borovicová. Ve výsledku se to projeví na špatném vyživení rostlin a jejich nedostatečnému růstu.

Plodiny s mělkým kořenovým systémem pak mohou strádat nedostatkem dusíku. To se projevuje žlutými listy a skvrnami. V každém ohledu mulč prospívá například vřesům, borůvkám, malinám, pěnišníkům a všem jehličnanům. Nižší pH je vhodné i pro některé listnaté dřeviny. Před použitím mulčovací kůry si ovšem pro vaši jistotu ověřte, zda je vhodná právě pro rostliny, ke kterým ji chcete použít.

Nezanedbejte případné nečistoty

Mulčovací kůru vždy před použitím prohlédněte. Neměla by obsahovat nežádoucí části - třísky, kamínky či kovové odpady, které by mohly poškodit nejen rostliny, ale při práci na zahradě i vás. Veškeré nečistoty vyberte a odstraňte.

Jestliže použijete mulčovací kůry málo, nebude mulč moci plnohodnotně plnit svou funkci. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pozor na mulč bez sterilizace

Protože v rozkládající se kůře se mohou množit různé druhy hub (a některé bývají dokonce nebezpečné patogeny), mohly by snadno rostliny zahubit. Především mladé křehké kusy. Někteří zahrádkáři proto doporučují před použitím mulčovací kůru sterilizovat, například v troubě. Tento způsob je však při dnešních cenách energií třeba racionálně zvážit.

Nesprávné množství použité kůry

Jestliže použijete mulčovací kůry málo, nebude mulč moci plnohodnotně plnit svou funkci. V průměru by měl být mulč zhruba 5 až 7 cm vysoký. Naopak příliš silná vrstva mulčovací kůry by snížila nezbytnou prodyšnost zeminy a způsobila nedostatečný přístup kyslíku ke kořenům. Rostlina by se pak nevyvíjela tak, jak má. Maximální vrstva mulče by měla být do 10 cm.

Zdroje: www.nasezahrada.com, www.magazinzahrada.cz, www.nkz.cz