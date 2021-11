Chcete se zbavit plevele? Využijte spadané listí. V zahraničí je to běžná metoda

O mulčování určitě neslyšíte prvně. Víte ale, jak použít spadené listí na mulč? Nestačí jím jen rostliny přihrnout. Vyrobte si vlastní mulč z listí a zatočte s protivným plevelem.

Pletí plevele není nic pro mě

Pletí plevele je jednou z mála prací, kterou si neužívám ani trochu. Princ Charles kdysi řekl, že pletí záhonu považuje přímo za terapeutickou činnost. Bohužel to se mě skutečně netýká. Budu kopat, řezat, štípat nebo sekat. Rozhodně ráda sklidím úrodu, ale pletí po mně nechtějte. Pokud názory na terapeutické účinky pletí záhonu s korunním princem nesdílíte, pak by vás mohl zajímat mulč.

Pletí plevele je nekonečná práce. Zdroj: Simon Kadula/Shutterstock.com

Mulčem proti plevelům

Mulč plní na zahradě několik funkcí. Kromě toho, že je dekorativní a okolí rostlin vypadá upraveně, propouští vláhu, ale zároveň ji drží v půdě a vytváří mikroklima. Mulč také chrání kořeny v zimě, zabraňuje úniku živin a zvyšuje i obsahu humusu. Důležité je ovšem i to, že zabraňuje průniku slunečního svitu, a tím výrazně redukuje klíčení a růst plevelných rostlin. Mulč vás před pletím nezachrání stoprocentně, ale dost na to, abyste ho chtěli mít na celé zahradě.

Mulčování brání vysychání půdy. Zdroj: Shutterstock.com / Simon Maddock

Není mulčování jako mulčování

K mulčování organickými materiály můžete použít kůru, štěpku či piliny, slámu, ale také trávu nebo spadené listí. Mulčování spadeným listím má zastánce i odpůrce. Každá skupina má v něčem pravdu. Pokud budete mulčovat listím, můžete si roznést choroby či škůdce po celé zahradě. To je samozřejmě možné, právě proto je potřeba pálit listy i větvě napadených stromů, aby nezůstávaly na zahradě, případně se nedostaly na kompost. Každý typ mulče má svá pro a proti, nicméně pokud máte některý materiál vlastní, pak je to vždy výhodou. Pokud byste totiž chtěli mulč na celou zahradu zakoupit, určitě by vás to stálo docela dost peněz. Listový mulč je na podzim zadarmo.

Mulčování listy je oblíbené v Británii

Právě mulčování listím doporučují především britští experti na zahrady. V Británii oteplované Golfským proudem je mulč vhodným materiálem k zazimování, a navíc zahradníkům pomáhá od plevelů po zbytek roku.

Listí je ideální mulč, ale podrcený listový mulč je mnohem vhodnější. Zdroj: Eric Buermeyer / Shutterstock.com

Jednoduchý mulč z listí

Mulčování listím se dá provést i celými shrabanými listy, ale není to ideální způsob. Vznikne špatně prospustná vrstva tlejících listů, a to není přesně to, po čem byste na zahradě toužili. Pokud máte sekačku a spadené listí na zahradě, pak vyrobit vlastní mulč není nic složitého. Sekačku s vyprázdněným sběrným košem nastavte na vysoké sečení, abyste nekrátili i trávník, a sekačkou posbírejte listí ze zahrady. Koš naplní krásně podrcené listí, které můžete použít právě na mulčování.

Zdroje: https://cs.wikipedia.org, https://www.express.co.uk