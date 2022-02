Máte doma můrovec? Vyžaduje jinou péči než ostatní orchideje. Víte, co s ním?

I když název můrovec na první pohled evokuje název motýla nebo jiného hmyzu, jedná se o krásnou orchidej. Tato nádherná květina je přitom překvapivě nenáročná na péči a dobře dostupná. I přesto je však nutné při péči o ni dodržovat jistá pravidla.

Pokud se budete o orchidej s tímto zvláštním názvem dobře starat, může zdobit váš byt celoročně. K tomu je potřeba mít na paměti několik pravidel.

Když si přinesete novou a nádherně kvetoucí rostlinku domů, nesundávejte z ní okamžitě celofánový obal. Díky němu je totiž rostlina ve specifickém mikroklimatu, které jí pomáhá lépe překlenout dobu transportu a následnou adaptaci na nové prostředí.

Protože orchidej nemá ráda přímé sluneční světlo, měli bychom ji na okenní parapet dát pouze v zimě nebo tehdy, když je parapet orientován na sever. Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock.com

Kam s ním?

Kam je nejlepší orchidej umístit? Stanoviště by mělo být chráněno před přímým sluncem. Tato kráska potřebuje k dobrému prospívání teploty mezi 20 až 25 °C a vlhko. Faktem ale je, že vyšlechtěné odrůdy dobře snášejí i sucho v našich bytech a o to je jejich pěstování méně náročné. Protože orchidej nemá ráda přímé sluneční světlo, měli bychom ji na okenní parapet dát pouze v zimě nebo tehdy, když je parapet orientován na sever. Kdyby byla květina vystavena příliš silnému slunečnímu záření, její listy by pravděpodobně zrudly nebo zežloutly. Ze stejného důvodu můrovce ani neletníme.

Zálivka je klíčová!

Stejně jako pro většinu pokojových květin, i můrovec má nejraději odraženou nebo dešťovou vodu. Lze použít i vodu převařenou. Základem je orchidej nepřelít, zálivka by tedy měla být spíše střídmá a platí, že raději častěji a méně, než občas a hodně. Pamatujte si, že stejně jako u většiny rostlin, nesmějí kořeny můrovce stát dlouhodobě ve vodě, protože to vede k jejich uhnívání a tím často i k zániku celé rostliny. Není možné ani přechodné stání můrovce ve vodě, takže na zálivku byste se měli skutečně soustředit.

Stejně jako jiné rostliny, i u orchidejí je potřeba respektovat jistá pravidla při pěstování. Zdroj: Ella Shin / Shutterstock

Nejlepší je, aby substrát před každou další zálivkou nejlépe zcela vyschnul, takže je lepší nechat orchidej bez zalití i několik dní. A jak poznáme, kdy naopak zalít už musíme? Nejlepší metodou je podívat se na kořeny. I proto jsou orchideje často prodávány v průsvitných nebo průhledných květináčích nebo se doporučuje je do nich přesadit. Když kořeny začnou bělat a ztrácet zelenou barvu, potom si rostlina říká o zálivku.

Když můrovci nedopřejeme kvalitní zálivku a dobrý substrát, začnou kořeny jakoby „utíkat“ z pěstební nádoby. Rozhodně se ale nedoporučuje kořeny zcela ostříhat.

Mladé rostliny orchidejí zasaďte do vhodného substrátu. Zdroj: Profimedia

Hnojení a přesazování

Pokud má můrovec více než dva krásné stonky, je lepší je odstranit, aby se orchidej nevyčerpávala. Když je citlivě odstraníte a dáte je do vázy, vykvetou vám, a přitom hlavní rostlině prospějete.

Můrovce bychom měli přihnojovat jednou za měsíc kapkou komplexního hnojiva v zálivkové vodě. K tomu samozřejmě nezapomínáme ani na občasné orosení listů.

Můrovce je dobré přesadit každé dva roky, a to v době, kdy nekvetou. Je doporučeno použít substrát speciálně pro orchideje, jenž obsahuje potřebné živiny a minerály a který sestává z borové kůry, perlitu a trochy rašeliny či dřevěného uhlí. Jeho základním benefitem je velká vzdušnost.

Při přesazování rostlině očistíme kořeny a ty zničené odstraníme. Nebojte se je ani nůžkami zkrátit, klidně i o 2/3. Při velkém úbytku kořenů odstraníme i adekvátní počet listů. Řezy se pak doporučuje ošetřit práškovým dřevěným uhlím a poté nechat můrovec odpočinout na teplém a větraném místě. Až po pár dnech jej přemístíme do nového substrátu a kořeny pečlivě rozprostřeme na povrchu nádoby. Zde se vracíme k nutnosti průhledné nádoby, protože kořeny orchidejí potřebují světlo, aby mohla probíhat fotosyntéza.

