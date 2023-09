Muškáty se vzpamatují a pokvetou až do mrazíků. Stačí jeden zahradnický trik

Muškáty jsou krásnou ozdobou okenních parapetů i zahrad, ale jejich čas se pro letošek pomalu nachyluje ke svému závěru. Není to škoda? S pomocí jednoduchého triku totiž tyhle nádherné rostliny můžeme doslova vrátit k životu. A vůbec nebudeme potřebovat žádnou chemii, všechno zvládne sama příroda.

Muškáty mívaly v oknech už naše babičky, a i když se móda a obliba různých květin do určité míry mění, právě pelargonie, nebo-li muškáty, jsou stálicí, která přečká i hodně turbulentní období a změny vkusu zahrádkářů i majitelů jakékoliv nemovitosti. Snad i proto, že zvládnou kvést opravdu dlouho, pokud jim poskytneme všechno, co potřebují. Navíc se velmi dobře hodí jak do prostředí laděného spíše rustikálně, tak i ke zcela moderním prvkům a do přísně udržovaných zahrad s “greenem”.

Jak je to s kopřivovým hnojivem? Podívejte se na video:

Příroda je nejmocnější

I když v obchodech najdeme spoustu specializovaných přípravků, stejně je většinou nejlepší požádat o pomoc přírodu. Stejně je to i v tomto případě. Pomozme tedy muškátům k dalším květům jen obyčejným plevelem. Může to znít podivně, vždyť právě plevel je to, co se snažíme ze záhonů nebo i truhlíků pravidelně odstraňovat. A přece je to tak.

Tentokrát ale nechtěnou zeleň necháme pár dnů zkvasit a pak takový přípravek použijeme jako hnojivovou zálivku. Uvidíte, co to s muškáty udělá! Jak na to? Docela jednoduše…

Jednoduše, ale účinně

K přípravě uvedeného hnojiva použijeme nejlépe kopřivy nebo také pampelišky. V obou případech bude výsledek překvapivý. Ať už se rozhodneme ke kterémukoliv druhu tohoto hnojiva, zalijeme jednoduše přibližně jeden kilogram natrhané nebo nasekané zelené hmoty asi deseti litry vody.

Nejlepší je použít obyčejný plastový kbelík, který po naplnění zakryjeme buď starou poklicí, nebo čímkoliv, co nám nebude v následujících dvou týdnech na zahradě chybět. Přesně tak dlouho je totiž třeba nechat rostlinnou výživu pro muškáty kvasit. V této době není (kromě několika promíchání) třeba se hnojivu věnovat.

Je to nádhera. Nepřipadáte si jako v pohádce? Zdroj: Pixabay

Jakmile spadne pěna, je hotovo...

Při kvašení se bude na povrchu tekutiny tvořit nevzhledná a také nepříliš vábně vonící pěna. Zároveň se ale do vody ze zelené hmoty uvolňují pro muškáty (i pro další rostliny) důležité prvky, jako je třeba dusík, draslík nebo fosfor. Jakmile se přestane tvořit pěna, směs již nekvasí, máme hotovo a můžeme se vrhnout na další kroky. Ani ty nejsou složité a rozhodně na ně nebudeme potřebovat speciální školení.

Přírodní hnojivo jednoduše slijeme do další nádoby a naředíme jej v poměru 1:10 (tedy k jednomu litru hnojiva přilijeme ještě deset litrů vody). A pak už hurá k muškátům, které se na svoje posilnění a osvěžení už jistě těší. Tuto zálivku bychom měli opakovat jednou za dva až tři týdny, ne častěji, protože i tady, jako většinou v životě, platí, že všeho moc škodí, i toho dobrého.

