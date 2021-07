Přiživte muškáty práškem do pečiva. Nakynou po něm doslova jako buchty

Jak se daří vašim muškátům. Chcete jim pomoci k bohatému kvetení? Použijte prášek do pečiva. Muškáty, ale také mnohé další rostliny budou štěstím bez sebe a kypřicí prášek má i další blahodárné účinky! Víte o nich?

Zdroje: living.iprima.cz, www.tipsbulletin.com

Muškáty jako z obrázku

Muškáty čili pelargonie, ale také čapí nosy, jsou názvy téže bohatě kvetoucí rostliny známé z oken a balkonů nejen u nás, ale také v Rakousku. Proč zmiňuji právě to? Před revolucí naše babičky a maminky obdivovaly fotografie nádherných roubenek a stavení, jako by z oka vypadly těm, ze seriálu "Doktor z hor". Na obrázcích přetékaly květináče a žardiny vodopády muškátů, až to bylo k nevíře. Dnes si můžeme pořídit, na co máme chuť a na výběr máme ze tří set druhů těchto květin. Převislé či keříčkové, pelargonie dnes již běžně pěstujeme v samozavlažovacích truhlících, které minimalizovaly problémy se zálivkou. Průmyslová hnojiva jsou k dostání v každém hobby marketu a ideální zemina jakbysmet.

Převislé muškáty mají drobnější struktury i květy, ale krásně z květináčů přetékají přes okraje. Zdroj: Shutterstock.com / ChiccoDodiFC

Prášek do pečiva dělá s muškáty zázraky

Kypřicí prášek neboli prášek do pečiva je zásaditý. Jeho použitím i mírně ovlivníte pH půdy. Většina rostlin snáší dobře alkalickou půdu, a proto prášek do pečiva smísený s půdou nebo rozmíchaný v zálivce potěší nejen muškáty, ale také begónie či hortenzie. Prášek poslouží jako hnojivo, ale nic se nesmí přehánět. Pro podporu kvetení se doporučuje prášek do pečení v zálivce jen jednou měsíčně.

Co ještě prášek do pečiva dokáže?

I muškáty trpí hnilobami a houbovými chorobami. Sáček prášku do pečiva použijte jako prevenci společně s litrem vlažné vody a několika kapkami jaru. Rozmíchejte směs dobře, především je nutné zcela rozpustit prášek a nalijte do rozprašovače. Postřik použijte především na listy z obou stran, ideálně za bezvětří a podmrakem, abys se rostliny na slunci tekutinou nepopálily.

Stejný roztok, navíc se lžicí oleje, aplikujte na rostliny proti padlí. Takový roztok je vhodný i pro další rostliny na zahradě nebo v okolí domu. Například se výborně hodí na okurky, šeříky, ostálky nebo dýně.

Ochraňte muškáty proti hnilobám a padlí práškem do pečiva. Zdroj: Jana Milin / Shutterstock.com

Řezané květiny prášek do pečiva také milují

Rozmíchejte jedno balení prášku s dvěma litry vody a roztok použijte do vázy pro řezané květiny. Déle vydrží a pohled na ně vás bude těšit i za týden. Po pár dnech je vhodné roztok namíchat nový.

Prášek do pečiva je prostě špičkovým multifunkčním pomocníkem nejen v domě, ale i na zahradě. Mějte jej vždy po ruce nejen do bábovek a lívanců, ale i na podporu zdraví vašich rostlin.