Muškáty vám nádherně pokvetou po tajném hnojivu z kuchyňského odpadu

Pěstujete muškáty a už se těšíte, jak vám celé léto pokvetou? Oblíbené pelargonie budou krásné a bohaté nejen díky vaší péči, ale také díky na živiny bohatým hnojivům. Některá si můžete připravit doma z docela obyčejných věcí i odpadu, který by jinak skončil v koši.

Muškáty jsou chloubou oken

To, že je třeba se o pelargonie náležitě starat, je známá věc a zkušení pěstitelé to vědí. Na živiny bohatý substrát, pravidelná vydatná zálivka a dostatečné oslunění jsou dobrým základem. Řez a zaštipovaní či tvarování jsou vhodné pro stimulaci růstu a tvarování, ale není to vše.

Živiny rostliny nezískávají jen z půdy, ale můžete jim také přilepšit kdykoli během sezony. Od toho tu jsou hnojiva, která prospívají nejen zelenině, ale i okrasným rostlinám. Díky nim jsou květiny nejen zdravé a vitální, ale také bohatě kvetou.

Pelargoniím můžete přilepšit minerálními průmyslově vyráběnými hnojivy i domácími hnojivy třeba ze zbytků nebo běžných surovin, které máte doma. Zdroj: shutterstock.com

Hnojivo z cibulových slupek

Kromě běžných vyvážených minerálních hnojiv určených specificky pro balkónovky, ale také přímo muškáty, můžete si doma přichystat hnojiva vlastní z různých běžných surovin. Jednou takovou docela obyčejnou jsou například cibulové slupky.

Chilli farmer vám ukáže jak na přípravu hnojiva v tomto krátkém videopříspěvku.

Domácí hnojiva pro muškáty

Není to však zdaleka jediné hnojivo, které můžete doma přichystat. Výborně vám poslouží také banánové a bramborové slupky, droždí, mléko či syrovátka.

Vezměme to od konce. Syrovátka a mléko se ředí pro potřeby hnojení vodou v poměru 1:5. Takto silně zředěné mléko se pak používá jako zálivka. Nezapomeňte, že také muškáty je třeba zalévat pod listy, ne přes ně.

Droždí stačí rozmíchat v troše vody se dvěma lžičkami cukru. Až kvásek vzkypí přidejte 10 litrů vody a takto naředěným droždím zalévejte. Je to hnojivo vynikající nejen pro muškáty, ale také jejich konkurentky petúnie.

Pelargoniím vyhovují i hnojiva ze slupek brambor nebo banánů. Zdroj: OksanaBgn / Shutterstock.com

Pokud byste nesolili brambory, když je vaříte, pak můžete používat také vodu z vaření. Ale soli se vzdávat nemusíte. Stačí, když povaříte slupky z brambor, necháte vodu vystydnout a pak s ní zaléváte.

Banánové slupky se používají několika způsoby. Můžete si je střádat, nakrájet na menší kousky a usušit a pomlít na prášek. Stejně tak je možné čerstvé banánové slupky rozmixovat a scezenou tekutinou zalévat.