Muškáty vám pokvetou jako šílené! Stačí namočit starý chleba do vody. Podívejte!

Rozhodli jste se pěstovat muškáty a chcete se dočkat záplavy květů po celou sezónu? Dopřejte jim správné hnojivo, třeba ze starého chleba. Funguje perfektně!

Pokud chcete mít muškáty plné nádherných a bohatých květů, stačí jim dát nejen odpovídající podmínky ke zdravému růstu, ale občas jim dodat i pořádný „dopink“. Díky tomu vám pokvetou, jak o život! A nemusíte si obstarávat drahá hnojiva z obchodu, stačí si jej vyrobit z domácích ingrediencí, které jsou leckdy mnohem účinnější.

Jak si vyrobit jednoduché domácí hnojivo z chleba? Podívejte se ve videu:

Proč hnojivo zrovna z chleba

Tajemství hnojiva z chleba tkví v droždí, které obsahuje nejen kvasinky rodu Saccharomyces cerevisiae, které stimulují růst, ale i velké množství užitečných minerálů a stopových prvků. Kromě mědi, železa, dusíku, draslíku, manganu, důležitých enzymů a minerálních solí, jsou plně zastoupeny i vitamín B a D. Jednoduché sacharidy jsou živným médiem pro houby a bakterie, které jsou pro rostlinu užitečné. Díky nim totiž přeměňují dusík obsažený ve vzduchu na dusíkatou sůl, kterou muškáty potřebují.

Tajemství hnojiva z chleba tkví v droždí. Zdroj: shutterstock.com

Jaké má účinky

Kromě zvýšeného kvetení podpoří chlebové hnojivo celkovou odolnost rostlin vůči chorobám a nepříznivému počasí. Napomáhá totiž tvorbě silného kořenového systému.

Jak si hnojivo z chleba připravit

Nalámejte starý chleba na kousky do kbelíku tak do 2/3 a zalijte jej vodou. Takto připravené hnojivo přikryjte a nechte ještě alespoň 10 dní odležet. Před použitím jej zceďte, rozřeďte a 1 litr koncentrovaného hnojiva nalijte do dalšího kbelíku a doplňte vodou.

Na muškáty platí i bobkový list

Stejně tak si můžete vyrobit hnojivo z bobkového listu. Je totiž také plný důležitých látek, který podpoří kvetení i růst muškátů. Obsahuje železo, fosfor, vápník, draslík, sodík a zinek a také vitamíny A, B a C.

Zalijete 20 až 30 listů bobkového listu 5 l převařené vody o teplotě asi 70 °C a nechte je minimálně 4 hodiny louhovat. Hnojivo lze použít nejen ve formě zálivky, ale i jako výživný postřik na listy.

Zalijete 20 až 30 listů bobkového listu 5 l převařené vody o teplotě asi 70 °C. Zdroj: Profimedia

Plné květy zajistí i jód

Pokud si chcete užívat rozkvetlých muškátů po celé léto, máte také možnost využít blahodárných účinků jódu. Tento prvek je často přísadou mnoha koupených hnojiv. Dodá rostlinám sílu, odolnost a vitalitu. Zároveň ovlivňuje lepší dodávku chlorofylu do listů a podporuje tvorbu nových poupat.

Kápněte 2 kapky do 1 l převařené nebo dešťové vody a roztok řádně promíchejte. Hnojivo aplikujte na muškáty jedenkrát za měsíc, a to vždy podél stěn truhlíku, nemělo by se dostat přímo ke kořenům. Proto si dejte pozor i na předávkování, kořeny byste tak mohli spálit.

