Co udělat s muškáty v horkých dnech. Naši předci měli jednoduchý trik

Muškáty jsou romantické, sentimentální a vždy elegantní. Chcete mít tyto barevné krásky za oknem jak z katalogu i v letním horku? Vsaďte na ověřené rady našich babiček!

Pelargonie, kterým se česky říká muškáty, patří mezi nejoblíbenější balkonové květiny. Jsou vlastně dost nenáročné a daří se jim jak v truhlících, tak i v květináčích. Za dobrou péči se vám odmění záplavou různobarevných květů, a to i v parných dnech. Stačí jim dát vše, co potřebují. A není toho opravdu mnoho.

Pelargonium peltatum - jednoduché pěstování, které zvládne i začátečník. Zdroj: shutterstock.com

Dobré místo, kde se bude muškátům dařit

Pelargonie milují hodně slunce a světla, jedině tam vám bohatě pokvetou. Snesou i jižně orientované polohy. Příliš stinné stanoviště způsobí nehezký vytáhlý růst a málo květů. Takže v horku se o ně při celkové dobré péči bát nemusíte! Ovšem chraňte je před deštěm a velkými letními bouřkami, které je snadno mohou polámat.

Výběr správné odrůdy

Záleží, jestli jste v pěstování muškátů úplnými nováčky nebo už máte nějaké ty zkušenosti za sebou. V případě, že praxi nemáte, budou pro vás nejlepší pelargonie břečťanolisté (Pelargonium peltatum) nebo pelargonie páskaté (Pelargonium zonale). Jsou atraktivní a nepotřebují nijak zvláštní péči. Pelargonie velkokvěté (Pelargonium grandiflorum) si často vyberou už ostřílení zahradníci, protože tento druh je o něco náročnější na pěstování a potřebuje vytvořit ty správné podmínky. Ale nejde zas o nic tak moc složitého, co by se nedalo zvládnout.

Výběr vhodné zeminy

Jestliže jste už na jaře zvolili ten správný substrát, budou vaše muškáty prospívat, nejen během horkých letních dní, ale po celou sezónu. V čem tkví tajemství úspěchu? Nespoléhejte jen na koupené a drahé substráty z obchodů a namíchejte si svou vlastní výživnou půdu tak, jak už to po léta dělali naši předkové. Nejlépe se muškátům daří ve směsi listovky, písku a zahradní zeminy, kterou je potřeba namíchat ve stejném poměru.

Nejlépe se muškátům daří ve směsi listovky, písku a zahradní zeminy. Zdroj: shutterstock.com

Jak docílit stále krásně kvetoucích muškátů? Dopřejte jim tu nejlepší výživu

Zvolte jód. Ano, čtete správně! Je to stopový prvek, který je potřebný nejen pro člověka, ale i pro rostliny. Právě proto se často užívá jako součást mnoha hnojiv, která jsou běžně dostupná v zahrádkářství. Jód působí proti stresorům, které snižují vitalitu rostlin. Muškátům zabezpečí lepší přísun chlorofylu do listů, díky čemuž jsou bujné, odolné a kvetou takřka nepřetržitě.

Co budete k výrobě hnojiva potřebovat?

Pouhé dvě suroviny. Do 1 litru nejlépe dešťové vody vám postačí 1 až 2 kapky jódu, který je dostupný v každé lékárně. Hnojivo používejte jen jednou do měsíce a aplikujte ho na vnitřní stěny květináče a nikoli přímo ke kořenům. Na každé hnojení vám postačí maximálně 50 ml, protože při větších dávkách a kratších intervalech byste muškátům neprospěli. Spíš naopak! Nadbytek jódu by mohl rostlinám spálit kořeny.

Správné zavlažování

V žádném případě je nezalévejte na list, ale vždy přímo ke kořenům, výrazně tak prodloužíte trvanlivost květů. Mimo období velkých veder stačí vzít konvičku do ruky 2 až 3x týdně. Pelargonie mají velikou výhodu, že dokážou skvěle hospodařit s vláhou. Vydrží bez vody i několik dní a znovu se po zalití zase vzpamatují. Naopak, dejte pozor, aby nebyly přemokřené, protože by mohli snadno zahnívat a trpět pro ně tak obvyklou šedou plísní.

Mimo období velkých veder stačí vzít konvičku k zalévání do ruky 2 až 3x týdně. Zdroj: shutterstock.com

A dobrá rada na závěr?

Odstraňujte odkvetlé květy, podpoříte tak další násadu květů.