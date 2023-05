Muškáty už chtějí ven! Nejdřív ale musíte udělat jednu zásadní věc

Chcete mít nejkrásnější muškáty v širokém okolí? Právě jaro je pro ně ale období, kdy by se o neměla podceňovat správná péče. Co byste pro tuto rostlinu měli udělat právě teď?

Muškáty neboli pelargonie jsou u nás jednou z nejoblíbenějších balkónových rostlin. Zpravidla od května do pozdního podzimu zdobí nejedno okno či terasu. Na trhu je jich v současnosti nespočetné množství druhů, nejčastěji se pěstují pelargonie štítnaté (Pelargonium peltatum), známé také jako převislé muškáty, a pelargonie páskaté (Pelargonium zonale) neboli vzpřímené muškáty. Kvetou v nejrůznějších odstínech bílé, růžové, červené, fialové a purpurové a květy bývají jednoduché nebo plné.

Jak osázet truhlíky s muškáty? Podívejte se v následujícím videu:

Jarní péče je důležitá

Pokud jste muškáty na konci loňské sezóny správně zazimovali do chladné a suché místnosti, kde teploty nepřesáhly 5 až 8 oC, máte šanci na vzrostlé a krásné kusy i letos. Nyní na jaře to poznáte na jejich kondici. Měly by mít krásné listy, které nežloutnou.

Pokud muškáty odpovídající podmínky nedostaly, stává se, že jim scházejí spodní listy, které opadaly přeschnutím. V horším případě může být zaschlý i celý vršek stvolu a květenství je pak suché. Když se však o přezimující kusy správně a včas postaráte teď na jaře, možná dokážete vzkřísit i ty, které vypadají zemdlele.

Muškáty sázejte každý rok do větších nádob, a to nejméně o 5 cm. Zdroj: Profimedia

Nejprve teplo a zálivka

Pokud jste se probrali všemi kusy muškátů a našli jste i nějaké skomírající, přeneste je do tepla a dostatečně rostliny zalijte. Následně je ostrými a vydezinfikovanými zahradnickými nůžkami pokraťte a odstraňte veškeré suché části. Střih provádějte v zelené části stonku, zhruba do 2 týdnů se zatáhne.

Volte vždy větší nádobu

Muškáty sázejte každý rok do větších nádob, a to nejméně o 5 cm. Dopřejte muškátům substrát, který obsahuje přídavek minerálních hnojiv a vápenaté složky. Díky tomu budete mít vyhnojenou půdu několik týdnů, ke kořenům bude dobrý přístup vzduchu a bude podpořena správná jímavost zásobní vody. Stejně tak bude zvýšená záhřevnost půdy, a to i při okolních nižších teplotách, a rostliny budou lépe a rychleji zakořeňovat.

Upravte kořeny

Než rostlinu zasadíte, prohlédněte si pečlivě její kořeny a řádně je prostříhejte a pokraťte. Tento zásah je pro nové muškáty doslova „nakopávák“ k růstu. Rostlinu můžete také nadopovat výtažkem z rašeliny a mořské řasy, která je k dostání pod názvem lignohumin.

Zpočátku myslete i na dostatečnou zálivku a muškáty zavlažujte každé dva dny. Zdroj: Shutterstock

Rostliny pečlivě upevněte a zalévejte

Pro zdárný vývoj rostliny je nutné rostlinku pevně v hlíně usadit, a proto substrát pečlivě udusejte prsty. Lépe tak vytvoří rozvětvený kořenový systém a rostlina brzy vytvoří nové výhonky. Zpočátku myslete i na dostatečnou zálivku a muškáty zavlažujte každé dva dny.

Jak s hnojením?

Ideální je muškáty přihnojovat se zálivkou tak jednou za dva týdny. Zhruba po dvou dnech zopakujte zálivku a přidejte tekuté hnojivo, tím se nastartuje správný vývoj listů a později květů. U muškátů hnojte s lehkostí. Příliš přehnojená půda jim totiž nesvědčí. Zpravidla jen rychle rostou, ale moc nekvetou. Zároveň jsou náchylnější k chorobám, písním a napadení škůdci.

Zdroje: www.zahradnickakucharka.cz, www.hobby.instory.cz, www.living.iprima.cz