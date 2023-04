Naše babičky na jaře hnojily muškáty odpadem z kuchyně. Dělejte to jako ony

Víte, která přírodní hnojiva už máte doma, ale pravidelně je vyhazujete? Přihnojit muškáty i další balkonovky můžete řadou jednoduchých přírodních hnojiv, které rostlinám neublíží a dodají tolik potřebné nutriční látky. Co použít a jak?

Přírodní hnojiva nelijte do odpadu

Muškáty a mnohé další balkónovky, pokojové rostliny, ale i ty v zahrádce, můžete vesele přihnojovat i docela přírodními a jednoduchými způsoby. Zužitkujete některý odpad z kuchyně či suroviny, které už máte a jsou velmi levné - přilepšíte rostlinám bez toho, abyste je popálili. Ovšem pozor! I přírodními hnojivy je možné zeleň přehnojit. Nic se nesmí přehánět. Proto i tato hnojiva střídejte a řeďte.

Muškátům vyhovuje i řada přírodních jednoduchých hnojiv. Zdroj: Profimedia

Muškáty milují vodu z vařených příloh

Nač si dát pozor? Především na to, aby byly použité tekutiny nesolené. Řeč je především o vodě z brambor, rýže nebo těstovin. Pokud se rozhodněte používat vodu z vaření těchto příloh, pak rozhodně bez soli či jiných dochucovadel. Voda z vaření příloh je vesměs plná škrobů, které rostliny potřebují k růstu, rozvoji a metabolickým procesům.

Muškáty si dají čaj, kávu i pivo

Co dalšího byste běžně vyhodili a květinám to poslouží? Třeba kávová sedlina nebo čajové sáčky mohou také některým rostlinám vyhovovat. U čajových sáčků není třeba dlouze přemýšlet. Černý či zelený čaj nejsou natolik kyselé, abyste se museli obávat přílišné změny pH. Použité sáčky nechejte v konvi naplněné vodou a po vylouhování takovýmto druhým nálevem zalévejte. Čajové sáčky můžete i roztrhnout a nechat v zálivce, ale dejte si pak pozor, kam budete vodu do květináčů lít.

Kávová sedlina, čaj i zvětralé pivo se muškátům hodí. Zdroj: Shutterstock

Také kávovou sedlinu lze rozhodně použít, ale je významně kyselejší. Lógr obsahuje malé množství dusíku, fosforu, hořčíku, draslíku i mědi, ale hodí se spíš jen pro acidofilní rostliny. K těm rozhodně patří borůvky, rajčata, azalky, ale také muškáty, které mají rády jen velmi mírnou kyselou až neutrální půdu. Také kávovou sedlinou můžete zalévat, případně ji promíchat s půdou pro vylepšení propustnosti a lehkosti substrátu. V případě přihnojování se sklenice sedliny nechá den máčet zhruba v 15 l vody a pak s tímto roztokem můžete zalévat.

Hodí se i zvětralé pivo. Pivaři vědí, jaké všechny možné zdraví prospěšné látky pivo má. Pokud vám pivo zvětrá, nemusíte jej lít do odpadu, ale raději ke květinám. Zvětralé pivo řeďte vodou v poměru 1:3 a rovnou použijte.