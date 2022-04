Jak namnožit muškáty: Chytrý trik s banánem zaručí úspěch

Muškáty neboli pelargonie patří mezi jedny z nejoblíbenějších letních květin. Jsou naprosto nenáročné na pěstování, vysoce odolné vůči slunci, větru a dešti, škůdcům i chorobám. Proč jich tedy doma nemít víc? Dejte si jeden banán k snídani a druhý dopřejte muškátům na množení. Budete překvapeni, jak jim chutná. A léto plné květů vás nemine!

Pokud milujete muškáty, pak vám v létě nesmí chybět ani na oknech, ani v zahradě. Nemusíte běžet pro nové sazenice do obchodu, rozmnožte si ty své osvědčené. A jestli zatím žádné nemáte, kupte si jen pár kousků a využijte trik s banánem. Za pár týdnů budete mít nové sazeničky.

Proč se jim říká muškáty?

Právě čeština a slovenština jsou jedny z mála evropských jazyků, které si pro pelargonie našly i další názvy. Většina ostatních evropských jazyků, včetně slovanských, používá různé obdoby slova pelargonium, případně geranium. Označení muškát se nejdříve používalo pro odrůdy vinné révy, až pak i pro Pelargonium, rostlinu s aromatickými listy. Koření, muškátová réva a pelargonie mají jedno společné, a je to výrazná specifická vůně.

K zakořenění muškátů vám pomůže jeden obyčejný banán i se slupkou a jedna plastová láhev. Zdroj: shutterstock.com

Nejjednodušší způsob množení

K zakořenění muškátů vám pomůže jeden obyčejný banán i se slupkou a jedna plastová láhev. Jde o naprosto jednoduchý trik, díky němuž se dočkáte kořenového systému a prvních nových listů do tří měsíců. Někdy jsou muškáty tak nadopované, že tvoří i poupata a květy. Nejlepších výsledků docílíte z postranních krátkých výhonků.

Jak muškáty seříznout

V první řadě seřízněte spodní listy řízků, řez nebo střih by měl být proveden šikmo, aby byl výhonek bez kořenů schopen přijmout co nejvíce živin. Následně si nakrájejte na kousky o velikosti minimálně 3 cm banán i se slupkou. Připravené řízky zapíchněte přímo do banánu, kořeny se rozrostou rychlostí blesku.

Přesaďte i s banánem

Ve chvíli, kdy muškátové řízky pustí v banánu první kořínky, můžete je přesadit do zahrady či truhlíku, a to i s banánem. Vzdálenost mezi jednotlivými řízky by měla být asi tak 10 cm. Poté rozřízněte plastovou láhev a přikryjte jí čerstvě zasazené pelargónie. Vlhkost a živiny banánu umožní kořenovému systému dobrý základ k celkovému rozvoji. Jakmile zareaguje muškát novými listy, láhev odstraňte a do 3 měsíců se těšte na květy.

Proč banán

Banán skvěle působí jako urychlovací hnojivo, a tak bude postupně hnědnout a rozkládat se. Možná si říkáte, že vás navštíví octomilky či jiná havěť. Snadno tomu zabráníte, když vše přikryjete sítěným poklopem. Jakmile banán zhnědne, opatrně ho rozloupněte a uvidíte velké množství nových kořínků.

V první řadě seřízněte spodní listy řízků, řez nebo střih by měl být proveden šikmo, aby byl výhonek bez kořenů schopen přijmout co nejvíce živin. Zdroj: shutterstock.com

Dejte muškátům světlo a slunce

Myslete vždy na to, že muškáty potřebují k životu dostatek světla a milují prosluněná místa. Stejně tak nenechte muškáty nikdy vyschnout a dopřejte jim dostatek vláhy. Ovšem pořád lépe snesou suchou zeminu než přelití. Ocení každodenní zálivku, přestože dokáží vydržet i několik dní bez vody.

Nezapomínejte ani na pravidelnou dodávku živin pomocí hnojiv, a to především v období od konce jara do začátku podzimu. Muškáty velice dobře prospívají po silně naředěném výluhu z dobrého kompostu. V zimě nechávejte muškáty v běžném klidovém režimu, omezte zalévání i hnojení.

Zdroje: www.tips-and-tricks.co, www.ceskenapady.cz, www.zjistijak.cz