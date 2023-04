Skvělý trik na množení muškátů: Zapíchněte řízky do igelitového buřtu!

Balkony a okna obsypané barevnými květy muškátů jsou chloubou a hlavně ukázkou umu každého pěstitele. Pelargonie jsou nádhernou ozdobou obydlí. Jak je ale namnožit, abyste neutráceli velké peníze v květinářství? Máme pro vás skvělý trik. Zapíchněte je do igelitového buřtu a sledujte, co se bude dít.

Jaro se hlásí o slovo a slunce nás svými hřejivými paprsky obdarovává stále častěji. To je signál, že není čas na zahálení. A pokud chcete mít okna obsypaná krásnými muškáty, je potřeba začít sázet a řízkovat. Jak se řízkování provádí, aby rostlinky byly krásně pevné a obdarovaly vás nádhernými květy? Ukážeme vám skvělý trik.

Záplava krásy

Pelargonií existuje mnoho druhů a barevných odrůd, je jen na vás, kterou zvolíte. Nejsou náročné na pěstování, což je dobrá zpráva, přesto je dobré se držet několika pravidel, aby vám skutečně dělaly radost od května do října. Buď můžete pěstovat muškáty z nových sazenic, anebo řízkováním z rostlinky původní.

Jak na řízkování muškátů, se podívejte na videu:

Řez se u pelargonií provádí koncem března a začátkem dubna. Tehdy se nechávají řízky zakořenit, aby z nich vyrostly nové silné rostliny. Jak jim ale připravit to nejlepší možné prostředí pro jejich růst?

Trochu jiné buřty na řízky z muškátů

Zapíchejte je do buřtů! Samozřejmě nemáme na mysli klasickou uzeninu, ale zahradnickou vychytávku. Pořiďte si pevné sáčky podlouhlého tvaru. Vypadají jako ty na výrobu tlačenky. Naplňte je kvalitním substrátem vhodným pro pěstování pelargonií a navlhčete jej. Substrátem naplňte zmiňované sáčky a konec upevněte provázkem. Nechte je pár dní odpočinout při pokojové teplotě.

Základem přesazování nových muškátů je neporušit kořeny rostliny. Zdroj: encierro / Shutterstock.com

Muškáty připravit

Větvičky z mateřské rostliny máte připravené a speciální buřty také. Nyní vás čeká velmi jednoduchá práce. Nohavici se substrátem propíchejte nožem tam, kam pak přijdou jednotlivé větvičky muškátu. Přesný postup vidíte na videu. Připravte si tekutý stimulátor pro růst muškátů a každou větvičku před tím, než stonek zapíchnete do substrátu připraveného buřtu, v něm namočte. Pak jednoduše umístěte každou větvičku do buřtu tak, aby byl stonek v hlíně, kde krásně zakoření.

Bal bez práce

Pro tuto chvíli máte hotovo. Muškáty uložte na vhodné místo s dostatečnou teplotou a osvětleím. Sem tam můžete kontrolovat, zda se klubou nové kořínky. Zhruba po jedenácti dnech by měly mít rostlinky krásné kořeny a měly by být připraveny k přesazení. Díky buřtovému balu neutrpí šok, jako v případě, kdy byste je museli ze substrátu vyndat a přesadit do většího květináče. Jednoduše igelit rozstříhněte nůžkami, abyste se k rostlinám dostali a celý bal (bez igelitu) přesaďte do předem připraveného truhlíku nebo květináče.

Nádherně kvetoucí muškáty jsou dokonalou ozdobou obydlí. Zdroj: Vika Lilu / Shutterstock.com

Počkejte na zmrzlíky

Se zdobením oken nebo balkonu nespěchejte. Připravené muškáty si ponechte ještě nějakou dobu doma. Za okno je dejte až po Pankráci, Serváci a Bonifácovi. Ledoví muži by mohli vaši práci zhatit. A ještě rada na závěr. Muškáty mají rády dost místa. Až tedy budete připravovat igelitový buřtový květináč, nenasázejte větvičky moc blízko u sebe. Do jednoho šedesáti centimetrového truhlíku pak nevysazujte víc než tři sazenice muškátů.

