Proč muškátům dopřát jednou měsíčně prášek do pečiva? Je skvělý ze tří důvodů

Naše domácnost se neobejde bez dvou věcí, které jsou naprosto „za groš“, máme je většinou doma a pomohou nám prakticky se vším – prášek do pečiva a jedlá soda. A taky má hodně z nás doma teď v létě muškáty, jež zdobí naše terasy a balkony. Věděli jste, že právě prášek do pečiva pomůže i jim k bohatým květům?

Muškáty neboli pelargonie jsou rozporuplné květiny – někdo je doslova miluje, jiní je zase zatracují a považují za „obyčejnou kytku“. Sama jsem je nikdy ráda neměla, ale změnila jsem názor, když jsem objevila, že si můžu vybrat nejen z mnoha barev, ale i druhů. Tím jsem objevila muškáty převislé, které fakt nemají chybu. V létě spadají z mé terasy až skoro k vrcholům oken sousedů pode mnou.

Chrání proti škůdcům

Většina z nás si přeje, aby muškáty měly krásné a bohaté květy. A právě k tomu nám pomůže prášek do pečiva. Nejen že muškáty ochrání od škůdců, jimiž jsou velmi často mšice nebo i mravenci, ale zafunguje i jako hnojivo. Doporučujeme jej jednou měsíčně nasypat na hlínu, nebo jej přidat do zálivky, a to jak na zahradě, tak balkoně.

Muškáty můžete podpořit pomocí prášku do pečiva Zdroj: Yulia Plekhanova / Shutterstock.com

Prášek do pečiva funguje u muškátů i jako obrana před mravenci – když byste ho navíc ještě smíchali s práškovým cukrem, který naopak škůdce přivolá, uděláte ještě lépe! Zlikvidujete tam nejen celou armádu mravenců, ale i rotu mšic!

Mravenci totiž pro ně neobvyklý úlovek zanesou do mraveniště své královně, a tím pádem se jich zbavíte všech najednou.

Funguje proti hnilobě

Kromě škůdců prášek likviduje úspěšně i hnilobu a plísně. Pro květiny je tedy hotovým životabudičem. A v neposlední řadě i snižuje kyselost půdy, což muškáty velice ocení.

Jak vyrobit hnojivo?

Do odstáté vody přimíchejte prášek do pečiva – stačí skutečně jen velmi málo. Nechte chvilku odpočinout a poté zalijte půdu pod muškáty. Buďte pečliví, na listy se voda dostat nemusí – důležité je, aby se všechna vsákla. Používejte pravidelně, stačí jednou měsíčně, ale v hlavní sezóně muškátům jim neuškodíte ani při častějším využití.

Jedlá soda je prvotřídním přírodním hnojivem a výživou rajčat i paprik Zdroj: profimedia

Pokud nechcete prášek aplikovat do zálivky, můžete jen nasypat i přímo na hlínu na záhoncích či květináči.

Navíc se vám tato péče zúročí i za rok. Jak víte, muškáty není třeba kupovat každý rok nové, stačí je jen pořádně zazimovat a na jaře zase obrazí. Pokud se o ně tedy budete dobře starat celý rok, ušetří vám čas i peníze.