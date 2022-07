Čím prospěje muškátům prášek do pečiva?

Chcete mít nejkrásnější muškáty v širokém okolí se záplavou nádherných květů? Poradíme vám, jak na to.

Patříte mezi milovníky muškátů? Tak to vám určitě nechybí ani na oknech balkonů či teras, ani v zahradě. Původem pocházejí pelargonie z Jižní Ameriky a v posledních letech jsou opět velice populární rostlinou, stejně jako za dob našich babiček. V současné době můžete vybírat z více než tisíce různých druhů muškátů a z mnoha odstínů barev. V podstatě jsou to poměrně nenáročné květiny, a pokud jim poskytnete náležitou péči, jsou schopné kvést od brzkého jara až do pozdního podzimu.

Kde se vzal název muškáty, když jde o pelargonie?

Jde v podstatě o specialitku češtiny a slovenštiny, protože ostatní evropské jazyky používají různé obdoby slova pelargonium, případně geranium. Kdysi se označení muškát používalo pro koření, konkrétně muškátový oříšek a jeho květ. Později i pro odrůdy vinné révy, a nakonec i pro Pelargonium, rostlinu s aromatickými listy. Všechny tyto rostliny mají jedno společné, a to výraznou nezaměnitelnou vůni.

Kypřicí prášek je zásaditý a jeho použitím mírně ovlivníte pH půdy. Zdroj: shutterstock.com

Prášek do pečiva je pro muškáty zázračný elixír

Prášek do pečiva se skládá z oblíbené a užitečné jedlé sody (hydrogenuhličitan sodný E500), kyselých látek (například dihydrogendifosforečnan sodný E450) a z plnidla, kterým je škrob nebo mouka. Jedná se vlastně o zázračný bílý prášek, který je ekologicky nezávadný, levný a bezpečný. Má mnohostranné využití nejen doma v kuchyni, ale i na zahradě.

Vylaďte pH zeminy

Kypřicí prášek je zásaditý a jeho použitím mírně ovlivníte pH půdy. Většina pěstovaných rostlin velice dobře snáší alkalickou půdu, a tak prášek do pečiva dělá dobře nejen muškátům, ale i dalším květinám, obzvlášť begóniím a hortenziím. Prášek poslouží jako výborné hnojivo, které podpoří tvorbu jejich květů. Stačí, když jim ho dopřejete tak jedenkrát do měsíce, brzy uvidíte potěšující výsledky.

Jak si užitečné hnojivo vyrobit?

Jde o naprosto banální přípravu, protože stačí jednoduše přimíchat špetku kypřícího prášku do odstáté vody a nechat chvilku odpočinout, aby se prášek dobře rozpustil. Pak s tímto roztokem muškáty zalijte, tak aby se hnojivo nedostalo na listy, ale přímo do půdy. Máte i druhou možnost, a to nasypat kypřící prášek přímo na hlínu v truhlících či záhonech a zalít.

Výživa vám udělá službu i na další sezónu

Hnojení práškem do pečiva se vám zúročí i v dalším pěstitelském období. Když muškáty správně zazimujete, na jaře vám opět bohatě obrazí a vy si nebudete muset pořizovat nové sazenice.

Jestli chcete ochránit vaše rostliny před mnohými hnilobami a houbovými chorobami, dobře vám poslouží prášek do pečiva. Zdroj: shutterstock.com

A další bonusy ?

Jestli chcete ochránit vaše rostliny před mnohými hnilobami a houbovými chorobami, vyrobte si z prášku do pečiva a 1 l vlažné vody společně s několika kapkami jaru účinný preventivní prostředek. Směs dobře promíchejte a máte skvělý postřik. Používejte jej v podvečer, abyste se vyhnuli prudkému slunci. Když ještě do roztoku přidáte 1 lžíci oleje, zbavíte se i případného padlí. Výborně se hodí i na okurky a dýně. Prášek do pečiva také ochrání vaše muškáty od škůdců, jako jsou mšice a mravenci. Když jej navíc smícháte s cukrem, máte proti těmto nezvaným hostům naprosto vyhráno!

Zdroje: www.living.iprima.cz, www.tipsbulletin.com, www.abecedazahrady.dama.cz