Muškáty po tomto levném lektvaru chytí druhý dech a zaplaví balkon květy

Víte, která přírodní hnojva vašim muškátům vdechnou doslova život? Připravte si jednoduché bylinné lektvary, podobné těm, které jsme "vařili" jako děti. Přírodních hnojiv není nikdy dost, i vaše muškáty je ocení.

Výluhy a jíchy pro muškáty

Není to nic nového, a přece málokdo tato skvělá hnojiva používá. Jednoduché výluhy či zákvasy z různých rostlin jsou výjimečnými alternativami minerálních hnojiv. Jsou zcela přírodní a rostliny jimi nepřehnojíte. Mezi dobře známé zákvasy patří například ten z kopřiv, ale i jiná rostlinná hnojiva probudí vaše muškáty k životu a bohatému kvetení.

Zákvas čili jíchu připravíte snadno, ale vzhledem k tomu, že samotný kvasný proces trvá několik dnů až týdnů, jde o praktiku sice vyzdvihovanou, ale pomalejší. Na druhou stranu lze přichystat rychlý výluh z rostlin, který je hotov za několik hodin, ale samozřejmě sílu zákvasu postrádá.

Právě takováto hnojiva jsou vhodná nejen pro plodiny v záhonu, ale i veškeré okrasné rostliny, muškáty, petúnie či jiné balkónovky nevyjímaje.

Plevelná je i přeslička a výluh z ní se dá jen doporučit. Zdroj: shutterstock.com

Co použít jako přírodní hnojivo pro muškáty

Nejen kopřivy jsou pro potřeby jíchy či výluhu vhodné. De facto můžete použít většinu u nás volně rostoucí zeleně, což znamená, že i plevelné rostliny můžete takto zužitkovat. U plevelů si však buďte jistí tím, že neobsahuje semena. Jistě si je nechcete nedopatřením vypěstovat mezi kvetoucími muškáty či lobelkami.

Použijete-li plevelné rostliny, které však běžně považujeme za bylinky, můžete od nich navíc očekávat i další účinky. Mnohé tyto rostliny působí proti plísním, jako například přeslička nebo heřmánek. Růst podpoří výluh či jícha z máty, levandule, tymiánu, meduňky, ale také smetanky nebo již zmiňované a populární kopřivy.

Osvědčenou klasikou je jícha či výluh z kopřiv. Zdroj: Shutterstock

Přírodní rostlinný výluh muškátům prospívá

Pokud toužíte po rostlinném hnojivu pro balkónovky, předpokládejme, že nemáte prostor a možná ani čas na kvašení jíchy. I když bohatě stačí rostliny nasekat, zalít vodou a odložit na teplé, ale neosluněné místo, proces kvašení prostě trvá.

Z plevelů a bylin si však můžete vyrobit také jednodušší a téměř hned použitelný výluh. Rostliny nasekejte nebo alespoň omačkejte, aby se z nich látky mohly do vody lépe uvolnit. Položte na dno nádoby a zalijte takovým množstvím horké vody, aby bylo vše zelené ponořené. Nechejte louhovat do druhého dne a pak scezenou vodu používejte místo zálivky. Pokud chcete ještě výluh vylepšit, můžete do chladnoucí vody přidat i balíček droždí. Nedávejte jej do vřelé vody, kterou jste spařili rostliny, tím byste zabili i živoucí kultury v droždí. Nádobu zakryjte podobně jako když necháváte kynout těsto. Po vylouhování sceďte pevné části a výluh ještě nařeďte vodou v poměru 1:2.

Hnojivo používejte střídmě, nejlépe dokud je čerstvé. Po aplikaci hnojiva se doporučuje ještě znova zalít rostlinu jen čistou vodou.