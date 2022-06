Proč zaříznuté výhonky muškátů posypat skořicí. Skvělý trik našich babiček

Nenajdete ulici, kde by alespoň v jednom okně nebyly muškáty. Každoročně nejoblíbenější rostliny, které nám zvelebují náš domov a zahradu. Víte, co udělá skořice se zaříznutým výhonkem muškátu?

Palergonie jdou v zahradnictví rok co rok na dračku. Vlastně se není čemu divit, protože péče o ně není nijak složitá a rostliny snesou plné slunce, což je jedna z největších výhod jejich pěstování.

Pelargonie pocházejí původně z jihu Afriky, tím pádem je jasné, že by naší tuhou zimu venku nepřežily. Jedná se o jednoleté nebo vytrvalé rostliny, které spadají do čeledi kakostovité a známých jich je prozatím k 300 druhům.

Muškáty jsou romantické, sentimentální a vždy elegantní. Zdroj: shutterstock.com

Pěstování muškátů

Pokud se o pelargonie budete správně starat, budou vám nakvetlé truhlíky závidět lidé ze širokého okolí. Muškáty pěstitelé zbožňují i pro fakt, že je málokdy napadá některá ze záludných chorob, a dokonce se na nich neobjevují tak často ani škůdci.

Rostlinky si můžete předpěstovat ze semínek nebo si je nachystat z řízků, kdy ale na přezimování musíte vlastnit nějaký vhodný prostor.

Budete-li rostlinné řízky připravovat poprvé, nezapomeňte, že se odebírají části ze silných rostlin a uštipuje se vršek mladé rostliny. Tyto části se poté nechají ve vodě, aby pustily kořínky. Doporučuje se do vody přidat stimulátor růstu. Až nadejde čas, zakořeněné rostliny se přesazují do vhodného substrátu. Poslední dobou se hojně využívají k předpěstování sadbovací tabletky (tzv. jiffy) a mistička s vodou. Tableta se nechá chvilku nabobtnat ve vodě a vloží se do ní řízek, který se krásně zakoření. Jiffy s řízky se uchovávají v mističce, kam nalijte cirka centimetr vody. Vodu průběžně doplňujte. Po měsíci by měl být kořenový systém nové rostliny vyvinut natolik, že se sazeničky už mohou přesunout do kelímků se substrátem – i s jiffy.

Co muškáty vyžadují

Nejzásadnější je pro pelargonie zálivka. Zemina by nikdy neměla úplně vyschnout a i naopak – neměla by být přílišně přemokřená. Ideálně udržujte neustále vlhký substrát. Nebojte se palerogonie občas prořezat, podpoříte tak rostlinu k růstu. Hnojení je vhodné provádět zhruba jednou týdně. Z rostlin odstraňujte odkvetlá květenství i staré listy.

Nejzásadnější je pro pelargonie zálivka! Zdroj: Shutterstock

Na co tedy skořice?

Po zimě, kdy byly rostliny v klidovém stádiu, nadchází čas pro vysazení. Každou rostlinku zkontrolujte, odstraňte odumřelé listy a zkraťte na čtyři lístky od substrátu. Počínat byste si měli opatrně, abyste si nešikovným zacházením nezavlekli na rostlinu nějakou nemoc. Nevhodnější nástroj jsou nůžky, to ano, ale před použitím byste je měli buď vydezinfikovat, nebo alespoň omýt v horké vodě.

Lze odstřihnout i vnitřní výhony muškátů, aby rostlina měla více světla, více tak bude prosperovat. A nyní přichází na řadu skořice! Místa, kde jste na rostlině zasahovali nůžkami, posypte skořicí. K čemu to? Skořice na rány funguje jako dezinfekce. Jestliže skořici zrovna doma nemáte, můžete totéž udělat s dřevěným popelem nebo živočišným uhlím. Hned jak se vyklubou nové listy, použijte hnojivo, muškáty se vám za vaší péči jistě nemálo odmění.

