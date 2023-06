Až pětinásobné množství květů muškátů: Stačí chytře použít obyčejný škrob

Pokud pěstujete s oblibou muškáty, máme pro vás skvělý tip pro jejich bohaté kvetení. S přehledem vám ho zaručí ingredience, kterou máte dozajista doma. Obyčejný škrob.

Chcete se dočkat záplavy květů muškátů, a to po celou sezónu? Dejte jim nejen odpovídající podmínky ke zdravému růstu, ale dodejte jim i potřebné živiny. Nemusí se vždy jednat o předražená hnojiva z obchodů, úplně postačí, když sáhnete v kuchyni po kukuřičném škrobu. Rostlině tak dopřejete to nejlepší, a navíc budete šetrní k přírodě.

Jak vyrobit hnojivo z kukuřičného škrobu, se dozvíte z následujícího videa:

Proč kukuřičný škrob

Kukuřičný škrob je bohatý na dusík, fosfor, draslík, hořčík, vitamín B a mnoho dalších látek, které podporují nejen růst a správnou zeleň, ale i bohaté kvetení. Stejně tak podporuje zdravý vývoj kořenového systému a pomáhá zlepšit i vlastnosti půdy.

Zároveň kukuřičný škrob přispívá k lepší absorpci vlhkosti a díky tomu ji mohou rostliny lépe využít. Lépe tak zvládají nejen případná období sucha, ale i dny, kdy je vody nadbytek, například při dlouhotrvajících letních deštích.

Vyrobte si hnojivo z kukuřičného škrobu. Zdroj: YouTube

Hnojivo z kukuřičného škrobu

Do 1 l vody vsypte 1 malou lžičku kukuřičného škrobu a řádně směs rozmíchejte. Toto výživné hnojivo využijete nejen pro muškáty, ale i pro ostatní pěstované rostliny, včetně pokojovek. Aplikujte jednou do měsíce. Věřte, že se dočkáte záplavy květů, které budou zdravější a plnější.

Výborně funguje i hnojivo z chleba

Ke krásně rozkvetlým muškátům vám pomůže i starý chleba. Obsahuje totiž nejen kvasinky rodu Saccharomyces cerevisiae stimulující růst, ale i pestrou zásobu užitečných minerálů a stopových prvků. Zastoupeno je železo, draslík, měď, dusík a mangan, také vitamíny B a D, minerální soli a důležité enzymy. Obsažené jednoduché sacharidy jsou živnou půdou pro houby a bakterie, které rostlině prospívají. Přeměňují totiž dusík ze vzduchu na dusíkatou sůl, což muškáty ke svému vývoji doslova vyžadují.

Naplňte kbelík do 2/3 vodou a nalámejte do něho na menší kousky starého chleba. Následně nádobu přikryjte a nechte hnojivo alespoň 10 dní pracovat. Před aplikací je nutné hnojivo naředit, a to tak, že 1 l zředíte s 1 kyblíkem vody.

Ke krásně rozkvetlým muškátům vám pomůže i starý chleba. Zdroj: shutterstock.com

Bobkový list jako hnojivo

Na bohaté kvetení muškátů je výborný i bobkový list. Obsahuje vitamíny A, B a C a také železo, fosfor, vápník, draslík, sodík a zinek.

Zalijete 15 až 25 listů bobkového listu 4,5 l převařené vody o teplotě asi 70 °C a nechte je alespoň 4 hodiny louhovat. Hnojivo můžete aplikovat jako zálivku, ale i ve formě postřiku na listy.

Zdroje: www.kamzakrasou.sk, www.chalupari-zahradkari.cz, www.hobby.magazinplus.cz