Muškáty milují tyto levné tabletky z lékárny. Nádherně vám po nich pokvetou

Muškáty, často pěstovány v truhlíkách na balkonech či parapetech oken, patří pro svou nenáročnost, odolnost a dekorativnost mezi nejoblíbenější květiny. Jak ale zajistit, aby hojně vykvetly? Stačí jim dodat potřebné vitaminy, po kterých budou kvést jako divé!

Pěstování muškátů neboli pelargonií zvládne opravdu každý. Tato rostlina totiž vyžaduje pouze pravidelné zalévání a jednou za čas také přihnojení. Se škůdci a chorobami si hlavu opravdu lámat nemusíte, jelikož je vůči nim velmi odolná.

Chtěli byste mít záplavu květů, které vám bude každý jen závidět? Poradíme vám! Trik je velmi jednoduchý a postačí vám k němu pouze jedna tabletka z lékárny.

Různé druhy muškátů

Muškáty jsou oblíbené hlavně pro své pestré květy, které mohou být různých tvarů a barev. Na výběr máte muškáty s jednoduchými či plnými květy zbarvenými do běla, lososova, růžova, červena, fialova a jejich dalších odstínů. Zároveň jsou rozdílné i listy jednotlivých odrůd. Mohou mít různé odstíny zelené, ale také bývají vícebarevné, žíhané či dokonce mramorované.

Vhodné stanoviště

Aby muškáty bohatě kvetly, je zapotřebí, aby byly umístěny na místa, kam svítí slunce. Pokud je budete mít na sever, místo kvetení budou neustále růst. Důležitý je i počet rostlinek v jedné nádobě. Na 60 cm vysaďte nanejvýše 5 rostlin, jinak bude hrozit jak jejich malý růst, tak i malé kvetení.

Odkvetlé květy odstraňte, aby rostlina nasadila nové. Zdroj: Profimedia

Jednou za čas přesadit

Značným stimulem k bohatému kvetení je pravidelné přesazování. Muškáty je dobré přesazovat alespoň jednou za dva roky. Pokud je necháte ve stejné zemině či substrátu déle, negativně se to projeví na celém květenství rostliny. Důležité je také připomenout, že substráty s rašelinou jsou absolutně nevhodné kvůli své kyselosti.

Domácí roztok za pár korun

Na hojné kvetení pelargonií existují speciální hnojiva, která jsou předražená a plná chemie. Vyzkoušejte místo nich domácí organický roztok, po kterém vás záplava květů nemine! Dejte jednu tabletku vitaminu B rozpustit do 2 l vody. Pelargonie nejdříve zalijte čistou vodou a až poté použijte vitaminové hnojivo. Jednou za dva týdny je takto přihnojte a sytě barevné květy se co nevidět objeví.

Muškáty přihnojujte vitaminem B. Funguje báječně! Zdroj: Jana Milin / Shutterstock

Účinné hnojivo do květináčů

Další druh domácího hnojiva, který je pro muškáty velmi prospěšný, je roztok s jódem. I ten je běžně dostupný v každé lékárně. Do litru dešťové vody dejte 1-2 kapky jódu. Roztok poté promíchejte a jednou měsíčně ho nalijte do vnitřních stran květináče. Rozhodně ho však nikdy nenalévejte přímo ke kořenům, jelikož by ve větší koncentraci jódu mohlo dojít k jejich spálení.

