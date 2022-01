Je čas na výsev muškátů: Na jaře ušetříte spoustu peněz za sazenice

Balkon či okno překypující záplavou přenádherných květin… Kdo by je nechtěl? Stálice mezi balkonovými květinami jsou bezpochyby pelargonie. Vypěstujte si je letos od semínka.

Proces pěstování pelargonií nebo chcete–li muškátů je sice trochu časově náročnější, jakmile se však v truhlíku objeví první květy, bude to pro vás ta největší odměna. Jak tedy postupovat? Nejprve se vydejte na nákup semínek, výběr je skutečně bohatý, ať už z nejrůznějších druhů, barev, ale i tvarů květů a listů. Máte vybráno? Pak je čas na výsev a pamatujte, že od semínka k záplavě omamných květů je šest měsíců, takže byste se do práce měli pustit ideálně na přelomu ledna a února.

Zkuste perlit

Jaký substrát je nejvhodnější? Rozhodně lehký, často na obalu najdete informaci, že je vhodný k výsevům. Perlit (lehká směs pufované horniny) je také lehoučký a vzdušný a kořínkům budoucích rostlinek dokáže nabídnout podporu a zadrží vodu. Nevýhodou je, že neobsahuje žádné živiny, a tak budete muset ze začátku častěji hnojit. Nejlepší je substrát, který si vytvoříte sami, není to nic složitého. Zeminu prosejte, použijte třeba tu z pařeniště, smíchejte s jemným pískem, který raději předtím propařte - je to nejlepší prevence houbových chorob.

Místo substrátu vyzkoušejte perlit. Zdroj: Shutterstock

Světlo a teplo

V nádobě substrát lehce upěchujte a semínka vysejte tak, aby měla mezi sebou dostatečné mezery. Už je do substrátu nezatlačujte, ani je nezasypávejte a na závěr jim dodejte vláhu postřikovačem. Po celou dobu klíčení je takto roste, prospěje jim to. Nádobu pak dejte do malého skleníčku nebo ji prostě jednoduše zakryjte potravinovou fólií a mějte ji na místě, kde je stálá teplota kolem 23 °C. Za měsíc se dočkáte prvních klíčků, které potřebují hodně světla, takže rostlinky přesuňte co nejblíže k oknu. Dejte ovšem pozor na průvan.

Postupovali jste při výsevu správně? To vám ukáží sazeničky, až trochu povyrostou. Jakmile kromě děložních lístků vytvoří i dva páry dalších, můžete je přesadit do samostatných květináčů, kde budou mít dostatek prostoru pro další růst. Zalévejte je přiměřeně, nesmí být suché, ani plavat ve vodě, a hnojte tekutým hnojivem pro pelargonie.

Sazeničky potřebují dostatek místa a světla pro další růst. Zdroj: Shutterstock

