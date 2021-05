Chcete nejkrásnější muškáty v okolí? Vyrobte hnojivo z kvasnic a jedlé sody

Muškáty neboli pelargonie se staly neodmyslitelnou ozdobou jarních a letních oken a teras. I když jsou tyto rostliny na pěstování nenáročné, je nutné je čas od času přihnojit. Jen tak budou mít krásné a bohaté květy. Vyrobte jim zálivku z droždí a jedlé sody. Uvidíte, že muškáty budou jako z časopisu.

První pěstovaný druh pelargonie byla pelargonium triste. Ta pocházela z jižní Afriky a roce 1600 byla přivezena lodí do Evropy. Předpokládá se, že květina byla vyšlechtěna pro botanickou zahradu v holandském Leidenu. O 31 let později koupil ve Francii semena anglický zahradník John Tradescan a přivedl je do své domoviny. O více než sto let později představil nizozemský botanik a lékař Johannes Burman veřejnosti oficiální název rostliny, která mu připomínala čapí zobák. Inspiroval se proto řeckým slovem pelargós – čáp. Do podvědomí veřejnosti tak vstoupily Pelargonie.

Droždí obsahuje cytokeinen, který je zodpovědný za stimulaci buněčného dělení v rostlině Zdroj: Galina Savina / Shutterstock.com

Jak funguje droždí

Bez droždí se neobejde žádný pekař. Ale tato vitamínová bomba prospěje také vašim rostlinám. Obsahuje totiž cytokeinen, který je zodpovědný za stimulaci buněčného dělení v rostlině. Tím urychluje její růst. Napomáhá také kvetení a tvorbě plodů.

Jak funguje jedlá soda

Jedlá soda je malý bílý zázrak, který pomáhá s úklidem domácnosti i se zdravotními neduhy jak u lidí, tak u rostlin. Chrání je totiž před škůdci, jako jsou mravenci, slimáci nebo mšice. Ničí hnilobu a plísně a na květiny působí jako životabudič. Navíc snižuje kyselost půdy, což muškáty ocení.

Jak zjistit, zda je půda kyselá

Pokud nekupujete předpřipravenou směs na muškáty, můžete si udělat jednoduchý test, abyste zjistili, zda je třeba půdu přihnojit jedlou sodou. Zeminu mírně zavlažte vodou a nasypte na ní lžičku sody. Pokud uvidíte, že se na půdě tvoří bublinky, je kyselá. Stejně to platí u použití octu. Pokud se tvoří po nalití octu na vlhkou půdu bubliny, je zásaditá.

Zálivku z kvasnic a jedlé sody nepoužívejte příliš často Zdroj: iva / Shutterstock.com

Zálivku nepoužívejte příliš často

Připravte si 1 litr převařené a vychladlé teplé vody, 1 kostku droždí a 1 polévkovou lžíci jedlé sody. Vše smíchejte v nádobě a nechte 2 týdny kvasit. Pozor. Nádobu neuzavírejte, mohla by vám vybuchnout. Tuto směs pak smíchejte se 3 litry teplé vody.

Jak zálivku používat

Zálivku nepoužívejte příliš často. Poprvé ji aplikujte na začátku kvetení a poté opakujte přibližně po třech týdnech. Vždy ji nalévejte na půdu kolem rostlin.

Zdroje:en.tomathouse.com a www.pelargonium.si