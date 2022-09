Kam s muškáty na zimu? Takhle chytře to dělaly naše babičky

Muškáty vám zdobí okna přes rok, proto jim na oplátku dopřejte důstojný odpočinek přes zimu. Jak na to?

S příchodem chladných dní všichni měníme šatník za teplejší. Jenže co mají dělat venkovní květiny, které nejsou proti mrazíkům imunní. Jednou z nich je muškát. Tahle klasika českých oken vydrží hodně, ale mráz bohužel nevládne. Proto je potřeba ji včas připravit na dlouhý zimní spánek. Jak? Začněte třeba tím, že rostlinku zbavíte všeho, co by jí mohlo brát energii. Otrhejte suché, zažloutlé a nezdravé listy. Seřízněte výhony (proveďte řez těsně nad „kolénkem“) a omezte zálivku a hnojení. V neposlední řadě nezapomeňte, že součástí zazimování je i preventivní postřik proti škůdcům a plísním.

Muškáty čili pelargonie jsou u nás velmi oblíbené. Zdroj: Profimedia

Kdy s nimi do tepla?

Zazimování byste měli stihnout ještě před prvními mrazíky. Pokud to o pár dnů prošvihnete, nic se neděje, muškát je poměrně odolný a nějaká ta chladná noc (nebo ráno) ho nerozhází. Lámete si hlavu, kam rostlinky umístit? Určitě na místo, kde je dostatek přirozeného světla, proto řešení typu garáž nebo temný sklep bez oken, jsou tak trochu „mimo mísu“. Jediné čeho byste tím docílili by bylo, že by muškáty „vytáhly výhony“. Rostlinka má ještě na přezimování jeden podstatný požadavek a tím je teplota. Muškáty v době vegetačního klidu nejlépe prospívají při teplotě 6 – 10 C. Proto jim klidně můžete poskytnout azyl na nevytápěné verandě, zimní zahradě, dílně nebo na půdě. Rostlinky přežijí mrazíky i mezi špaletovými okny!

Muškáty přežijí zimu na chodbách nebo v zimních zahradách. Zdroj: Profimedia

Recept našich předků: Uchovávání v novinách!

Dneska je trend květiny moc nepřesazovat a ponechat je v květináči, na který jsou zvyklé. Pokud nemáte dostatek místa, můžete vyzkoušet tip našich babiček, které muškáty na zimu balily do novin a poté je věšely v chladné místnosti „hlavou dolů“. Což o to, zní to bláznivě, ale dobře to fungovalo. Jenže kde dneska vzít chladnou místnost „navíc“, když se spousta z nás tísní v malých městských bytech?

Pro majitele „pidi prostorů“ máme další tipy na uskladnění. Skvělé zimní útočiště pro „partu muškátů“ může být zasklená lodžie. Pokud ji nemáte, musíte se spokojit se sklepem. Sice je tam tma, ale to se nedá nic dělat. Musíte doufat, že vaše rostlinky patří mezi „spartansky vychované odrůdy“, které prostě nějaký ten diskomfrot přežijí. Vyzkoušet můžete například přezimování muškátů v krabici. Jak na to: Naskládejte rostlinky do krabice „hlavou dolů. Překryjte je novinami a poté uzavřete. Na jaře budou muškáty vypadat trochu vyschle a „zmordovaně“, ale věřte, že s příchodem sluníčka zase chytnou druhý dech!

Naše babičky balily muškáty do novin a poté je věšely „hlavou dolů“. Zdroj: Profimedia

Zimní režim a jeho pravidla

I během zazimování vyžadují muškáty péči. Nejde ale o nic dramatického… Odborníci doporučují čas od času muškáty zkontrolovat a dodat jim vše, co potřebují. Jedno nepsané pravidlo tvrdí, že „čím je nižší teplota, tím menší zálivku muškáty potřebují. Proto to se zálivkou ani hnojením moc nepřehánějte. Muškáty přes zimu potřebují klid a s porcí živin navíc je zbytečně nabudíte k dalšímu kvetení. Pokud se tak již stalo, květy odstraňte a muškát přemístěte na chladnější stanoviště. Uvidíte, že pookřeje.

Zazimovaný muškát nepotřebuje vydatnou zálivku. Zdroj: Profimedia

Kontrolujete škůdce

Bohužel škůdcům se žádná rostlina nevyhne. Proto muškáty pravidelně kontrolujte a napadané rostliny včas odstraňte. Proti škůdcům vám pomohou různé postřiky, které jsou běžně k dostání v zahrádkářských potřebách. A ještě jedna maličkost – muškáty nechte celou zimu spát a v žádném případě je nepřesazujte! Jedině tak se na jaře „probudí“ v pořádné síle.

