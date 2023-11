Truhlíky plné krásných muškátů zdobily naše parapety celé léto i podzim. S přicházející zimou ovšem nastal čas, kdy je třeba muškáty zazimovat, aby nám mohly dělat radost i v dalších letech. Není na co čekat, je nejvyšší čas, poškodit je může i lehký mrazík!

Muškát nebo také pelargonie je víceletá rostlina, která si získala velkou oblibu a zdobí nejeden parapet či terasu. Nejen, že jsou muškáty krásné a nádherně voní, ale i péče o ně není nijak zvlášť složitá, a tak se o ně zvládne postarat i úplný začátečník. Muškáty se navíc dají velmi snadno rozmnožovat pomocí řízků, a tak můžeme jejich sbírku neustále zvětšovat. Jakmile se ale blíží zima, je třeba truhlíky přemístit na zimoviště, aby se rostlinám dařilo i nadále. A jak na to?

Video na youtube v kanálu Urob si sám vám se zazimováním muškátů poradí:

Zdroj: Youtube

Zimovat, nebo ne?

Můžeme si říct, že si radši na jaře koupíme nové sazenice muškátů, než abychom vynaložili péči a čas na jejich zazimování. Je to samozřejmě také možnost a leckdy výrazně snazší. Tím ale nejenže zbytečně vyhazujeme muškáty a peníze, ale nové sazenice z obchodu nebudou kvést zdaleka tak bohatě, jako rostliny víceleté. Takže to určitě stojí alespoň za zvážení.

Příprava na zimu začíná už v září

Už na konci září bychom se na zazimování měli připravit. A jak? Právě tehdy bychom totiž měli muškáty zalévat méně, než jak jsme byli doposud zvyklí. A čím více bude teplota klesat, tím více bychom měli zálivku omezovat. Nesmíme ji ale vynechávat úplně, aby nám rostliny neuschly. A s hnojením bychom měli s koncem září přestat úplně.

close info TTphoto / Shutterstock.com zoom_in K přezimování muškátů potřebujeme chladné prostředí (5–15 °C) a světlé místo.

Kdy je vhodný čas

Muškáty jsou zvyklé se slunit na parapetech i v horkých letních dnech, ovšem mráz by jim mohl velmi uškodit. Je tedy velmi důležité zazimovat muškáty dřív, než se začnou teploty blížit k nule. Každý rok je to ale jinak, a tak je třeba pravidelně kontrolovat počasí. Stačí totiž málo a muškáty namrznou, zvadnou a už jim nebude pomoci.

Pryč se suchými květy a listy

Jakmile nastane čas na zazimování, chopíme se nůžek. Všechny suché květy i listy musí pryč, abychom snížili riziko plísní. Měli bychom je i pořádně prostříhat a odstranit nové výhonky, aby se muškáty nevysilovaly a mohly v klidu přečkat vegetační klid.

Dostatek světla a vyhovující teplota

A teď k samotnému zazimování. Je na to potřeba nějaké speciální vybavení? Kdepak. Bohatě postačí, když najdete prostor, ve kterém budou vyhovují podmínky. Ty podmínky jsou v zásadě jen dvě, a to dostatek světla a teplota pohybující se mezi 6-10°C. Kdyby byla teplota vyšší, muškáty by začaly růst a kvést, a to určitě během zazimování nechceme. Vyhovovat by tedy mohla nějaká světlá chodba.

Pokud dodržíme všechna tato pravidla, budeme je moct v květnu znovu umístit ven a muškáty pokvetou ještě krásněji než předešlý rok. Tak co na to říkáte? Pustíte se do toho nebo raději koupíte nové sazenice?

