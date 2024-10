Mytí nádobí určitě není nejoblíbenější domácí prací, a navíc k tomu potřebujeme také houbičky, které je nutné po několika použitích vyhodit. Co s nimi? Můžeme je buď rovnou vyhodit, nebo je ještě jednou použít – tentokrát na zahradě.

Houbičky na mytí nádobí jsou často diskutovaným pomocníkem, který má za úkol čistit, ale na druhou stranu se snadno stávají doslova časovanou bombou plnou bakterií a dalších “chuťovek”. Proto je třeba měnit houbičky poměrně často. Jestliže už doslouží v kuchyni, nemusí to ale nutně znamenat, že je nemůžeme přesunout na jiné místo, kde se hodí stejně dobře.

close info nieriss / Shutterstock zoom_in Houbičky mohou pomoci udržet vláhu na květinových záhonech.

Nejprve dobře vyčistit

Abychom mohli použít takovou houbičku na zahradě, budeme ji muset nejprve dobře vyprat. Nejlepší bude nechat ji alespoň půl hodiny v roztoku přípravku na nádobí, pak dobře vypláchnout, vyždímat a ještě jednou prolít vodou, tentokrát vroucí. Tak se zbavíme případného omastku a zbytečného množství bakterií, které by nemusely záhonu prospět.

Připravte si je předem

Takto vyčištěné a samozřejmě vysušené houbičky můžete skladovat tak dlouho, jak jen budete potřebovat. Když ale přijde jejich chvíle, což je v zahrádkářské sezóně, vezměte si k ruce navíc ještě nůžky a nastřádaný materiál rozdělte na poměrně malé kousky. Nejde o nic jiného, než o možnost smísit vzniklou drť se substrátem a zařídit tak malé “kouzlo”.

close info Profimedia zoom_in Houbičky schraňujte klidně celý rok.

Dobrý nápad pro suché dny

Jistě vás již napadá, čeho takovým krokem dosáhneme. Zemina smíchaná s houbičkou získá mnohem lepší možnost uchovávat vláhu i ve dnech, kdy se jí rostlinám kriticky nedostává. Takové opatření se hodí také ve chvíli, kdy se chystáte odjet na dovolenou a péče o zahradu nebude po nějakou dobu právě ideální.

Pro rovnoměrné hnojení

Další výhodou, již někteří zmiňují, je také rovnoměrnější distribuce hnojiva. Jestliže ošetříte takový záhon hnojivou zálivkou, pak se voda, obohacená o živiny, vsákne do houbičky, která ji bude uvolňovat postupněji. Zadržením živin a jejich následným dávkováním dojde k lepšímu využití, aniž by hnojivo protékalo do spodních vrstev půdy.

Někteří mají výhrady

Výhody takového postupu již byly popsány, je tedy třeba také přiznat, že se nejedná o přírodní materiál, a proto k němu mají někteří zahrádkáři svoje výhrady. Jde o dobu rozkladu v půdě a také o obavu, aby se plasty nedostaly do zeleniny či bylinek, které následně zkonzumujeme.

Vždy je ale možnost využít takový postup například jen pro větší květináče nebo na záhony s okrasnými rostlinami, kde nic podobného nehrozí.

Můžete začít schraňovat materiál

I když se právě těšíme na zimu a zahradu spíše ukládáme k zimnímu spánku, je již nyní čas na to, abychom se rozmysleli, zda tento nápad v příštím roce využijeme. Pokud se na jeho stranu přikloníte, bude právě ten správný čas začít střádat vysloužilé houbičky.

Zdroje: www.express.co.uk, www.devonlive.com, www.nottinghampost.com