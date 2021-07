Jak zvýšit úrodu ovoce a zeleniny pomocí hub

Mykorhíza zní dost odborně, ale není potřeba se hned bát. Na první pohled je jasné, že se jedná o houby. Nejde ale o žádnou nemoc nebo chemický proces, nýbrž o symbiózu, v níž hrají houby důležitou a pozitivní roli.

Pokud se vám nedaří mít úrodu zeleniny takovou, jakou si přejete, pak právě vám by mohla mykorhíza pomoci. Mykorhizní houby totiž pomáhají podzemnímu ekosystému organismů získat tu správnou rovnováhu, která se odrazí i nad zemí.

Některé druhy hub vytvářejí symbiotický vztah s vyššími rostlinami. Tato symbióza, tedy vzájemně prospěšné soužití, kdy houba dodává rostlinám vodu a živiny z půdy výměnou za cukry z fotosyntézy, se jmenuje mykorhíza. Základem mykorhízy je rovnovážný stav mezi organismy.

Prospěšné houby

Houby, jež dokážou tyto procesy nastartovat, se pak dají využít i při pěstování zeleniny, ovocných stromů a keřů nebo pokojových rostlin. Navíc se dají dnes již koupit, takže přesně víte, jak s nimi naložit, odborníci vám poradí.

Houby se prodávají v prodejnách tomu určených, a to ve formě mykorhizních přípravků. V nich jsou již namíchány živé spory, které se přidají do substrátu, anebo rozředí ve vodě a do vzniklého roztoku se kořeny rostlin namočí třeba při přesazování.

Nejdůležitější je, aby se houby dostaly do kontaktu s kořeny rostlin, případně byly v zemině už při výsadbě, protože právě na kořeny se vážou a zůstávají tam po celou vegetační dobu.

Mykorhíza je symbióza houby s kořeny rostlin Zdroj: Profimedia

Neuvěřitelné zajímavosti

Právě díky mykorhíze pak můžete omezit další hnojení na minimum. Jeden gram běžné půdy může totiž obsahovat až dvacet metrů vláken arbuskulární mykorhizy. Jejich klíčovou schopností je napojení se na kořenový systém rostliny.

Zajímavé je, že například celková délka všech kořenů jednoho dospělého dubu je zhruba osm kilometrů, přičemž se odhaduje, že mykorhizní vlákna na nich napojená mohou dosahovat až 40 000 kilometrů. Hmotnost ektomykorhizních hub v půdě se pohybuje kolem osmi set kilogramů na jeden hektar!

Parazit? Nikoli!

Mykorhizní houby můžeme najít v bezprostředním okolí kořenů po celou dobu života rostliny. Ač si dříve vědci mysleli, že se jedná o plíseň nebo parazita, ukázalo se, že to byl omyl. Tyto houby naopak rozvíjejí kořenový systém hostitele, čímž výrazně ovlivňují jeho růst a odolnost. Podhoubí hub, které rostou pouze v blízkosti stromů, v půdě obaluje jemné kořínky stromů a vytváří na nich keříčkovité útvary – mykorhizy. Těch si vědci všimli již v roce 1841, ale považovali je za projev parazitismu, přitom se jednalo o dokonale prospěšnou symbiózu.

Význam mykorhizy byl dlouho podceňován, ale v poslední době se ukazuje, že 70-90 % všech rostlin je mykorhizních. Proto má mykorhiza velmi velký vliv na život rostlin.

Díky mykorhíze můžeme mít lepší úrodu Zdroj: Profimedia

Přírodní pomoc

Pokud se tedy rozhodnete mykorhízu zkusit u sebe doma či na zahradě, vězte, že aplikace přípravků s mykorhizními houbami není hnojení, ale spíše proces, kterým se vracejí do půdy mikroorganismy, jež tam přirozeně patří. Tyto organismy například v přírodě mizejí orbou, chemickými hnojivy nebo pesticidy, nebo jinými velkými zásahy do půdy.

Mykorhíza pomáhá rostlinám k odolnosti, zdraví a dokonce i plodnější úrodě. Zaručí totiž přirozený přísun aromatických látek a vitamínů, a to bez negativních účinků.

Na rozdíl od syntetických hnojiv totiž nelze mykorhízou rostlinu předávkovat, jsou stoprocentně přírodní a vyskytují se pouze na kořenech rostlin.