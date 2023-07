Jak se zbavit myší v zahradě: Pomůže česnek i obyčejná bezinka. Jak?

Škodí vám na zahradě myši, které se zásobují jídlem z vašich záhonů? Dejte jim jasně najevo, že u vás nejsou vítané! Účinně se jich můžete zbavit i bez použití chemie či drahých pastí. Vyzkoušejte jednoduché triky, díky kterým budete mít od nich klid.

Stejně tak jako v obydlí, tak i na zahradě můžou myši udělat pěkný nepořádek. Jedí semena, ovoce, okusují rostliny nebo dokonce hlodají kůru ovocných stromů. Pokud vám pozemek neohlídá kočka nebo pes, měli byste to vzít do vlastních rukou. Odradit je můžete snadno za pomoci bylinek neboli přírodních repelentů. Jak na to?

Vyrobte si podle video návodu past na myši z PET lahve:

Vystopujte je

Než začnete provádět kroky k jejich vypuzení, měli byste nejprve najít jejich obydlí. Na zahradě přežívají ve vlastních dírách nebo dokonce někde v kůlně. Při pátrání vám pomůže také jejich trus, který vás navede správným směrem. Stačí se pozorně dívat a zanedlouho je jistě najdete.

Zahradníci doporučují bezinku

Skvělým odpuzovačem nejen myší, ale také hrabošů či krtků jsou listy černého bezu. Hrst zmačkaných listů vložte do nory, kde hlodavci bydlí. Nám sice bezinka voní, ale pro hlodavce je to nesnesitelný zápach, který je zaručeně odežene pryč.

Proti myším můžete vyzkoušet rovněž nálev z černého bezu. 200 g bezových listů zalijte litrem vody a nechte týden macerovat. Poté přelijte nálev do rozprašovače a postříkejte s ním okolí vchodů do chodeb.

Pokud myši navštíví vaši zahradu, radost vám to neudělá a je potřeba jednat okamžitě. Zdroj: profimedia.cz

Česnek myši vypudí

Kromě černého bezu můžete na myši použít i česnek hned dvěma způsoby. Pokud si nechcete přidělávat příliš mnoho práce, tak stačí, když stroužky česneku vhodíte do děr a chodeb, kudy myši prolézají. Vyzkoušet však můžete i česnekový odvar, na který budete potřebovat 100 g rozmixovaného česneku. Ten zalijte litrem vody a ponechte 24 hodin louhovat. Následně přiveďte k varu, nechte vychladnout a přelijte do rozprašovače.

Vůně oloupaného česneku myši účinně odpuzuje. Zdroj: Profimedia

Přírodní bylinné repelenty

Bylinky fungují jako skvělá prevence proti myším a dalším hlodavcům. Stačí po zahradě zasadit divokou mátu, diviznu, rmen, heřmánek, hřebíček nebo oleandr. Tyto bylinky můžete rovněž nasypat do míst, kde se nejčastěji hlodavci nachází - okolo jejich hnízda.

