Využijte rozmanitou krásu popínavých rostlin a zaplňte třetí rozměr zahrady. Umí obyčejné místo proměnit v okouzlující. Většina z nich potřebuje oporu – a tu se vyplatí připravit s předstihem. Zjara pak můžete zvesela sázet.

Díky treláži může liána zkrášlit jakékoliv místo. A pěkně vytvořená opora nebude ani v době, kdy rostlina ztratí listy, působit nepatřičně. Základem bývají dřevěné laťky, které však lze nahradit nebo kombinovat i s dalšími materiály, například dráty a lanky. Opory je nutné dobře připravit a ukotvit, protože zvláště u popínavých trvalek budou sloužit dlouhá léta.

Kabátek pro zeď, zástěna či předěl?

Pokud si přejete nechat popnout zeď, je důležité pomocí prken či hranolů zajistit 3 až 5 cm širokou spáru mezi treláží a stěnou. Tato mezera je užitečná nejen jako prostor pro stonky rostlin, které se kolem opory ovíjejí, ale také umožní proudění vzduchu, což rostlinám svědčí. Když se popínavky rozrostou, ptáci je rádi využívají i ke stavění hnízd. Vysoko na zdi jsou v bezpečí před nenechavou kočkou.

close info Paul Maguire zoom_in Mezi treláží a stěnou by měla být spára pro stonky rostlin

Pokud treláže stojí v prostoru, musejí je nést sloupky. Nejlépe působí dřevěné, ovšem v zemi a také nad úrovní půdy je dřevo vystaveno vlhkosti a brzy trouchniví. Vyplatí se proto zasadit sloupek do kovové patky, kotvy nebo jej alespoň důkladně impregnovat.

close info Joseph C zoom_in Dřevěné laťky lze kombinovat i s dalšími materiály, například dráty a lanky

Popínavky na drátě

Trvanlivou alternativou treláží, kterou nemusíte ošetřovat ochranným nátěrem, je pozinkovaný drát či silný vlasec protažený očky upevněnými do zdi. Hodí se zejména tam, kde si přejete pnoucími rostlinami pokrýt rozsáhlejší plochu. Do malty mezi cihly můžete ukotvit plochá očka, kterými drát nebo vlasec provléknete. Snazší je zašroubovat vruty s očkem do dřevěné lišty, kterou připevníte ke zdi, nebo ji zapustíte do země. Dráty natáhněte ve vodorovných odstupech přibližně 30 cm, ve svislých kolem jednoho metru od sebe. Kleštěmi nebo napínacími šrouby je dobře napněte a utáhněte, aby se neprověsily.

close info Nick Beer zoom_in Kvalitní opory dokáží sloužit i dlouhá léta

Tip

Půvabnou podpěrou rostlin mohou být i splétané nebo překřížené vrbové či lískové pruty. Je však třeba počítat s tím, že tyto přírodní treláže nejsou příliš trvanlivé a vydrží možná jenom několik let.

