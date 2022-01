Na co si dát pozor při nákupu semen: Obchodníci mají své triky, nenaleťte jim!

Už se nemůžete dočkat nové zahradnické sezony a chystáte se nakupovat semena na jarní výsev? Pak se vám určitě bude hodit několik dobrých rad, na co se při výběru na obalech jednotlivých sáčků se semínky zaměřit. Nenechte se napálit a nedejte jen na nádherné fotografie rostlin ne obalu!

Obecně musíte vědět, odkud osivo pochází a co vám z něho na zahrádce nebo doma v truhlíku vyroste. Na trhu jsou stovky produktů, informace na obalech jsou často nepřehledné, takže si na nákup udělejte dostatek času.

Při nákupu není snadné vybrat to správné osivo. Zdroj: Shutterstock

Co hledat na obalu?

Původ semen

Neměl by chybět název dodavatele a jeho adresa. Pokud tyto údaje chybí, není možné zjistit původ osiva, a tím pádem není stoprocentní, že vám z něho vyroste to, co je na obalu uvedeno. O nejrůznějších chorobách rostlin ani nemluvě.

Údaje o rostlině

Mezi tyto údaje patří název rostliny (česky určitě, u kvalitních dodavatelů nechybí ani latinský název) dále druh, odrůda a kategorie. Sáček se semínky musí obsahovat i gramáž nebo počet semen.

Rady pro pěstitele

U zeleniny by mělo být uvedeno, kdy je nejlepší vysévat a kdy se můžete těšit na sklizeň. Květinová semena jsou označena symboly, zda se jedná o trvalky, dvouletky či letničky. Méně zkušení pěstitelé nebo začátečníci ocení i informace, jaká půda je vhodná, nebo zda je lepší vysévat na slunce či do polostínu apod.

Úprava osiva

Někteří výrobci semena ošetřují, aby je ochránili před chorobami či plísněmi. Na obalech tak najdete informaci, že semena jsou třeba mořená, nebo obalovaná - chráněná hmotou, která usnadňuje klíčení.

Dobrá rada na závěr

Nenechte se zlákat atraktivním obalem, důležité je, co je uvnitř. Čtěte pozorně, a pokud používáte brýle na čtení, na nákup si je rozhodně nezapomeňte, protože údaje na obalech jsou vyvedena často velice drobným písmem.

Zdroje:www.jaktak.cz,www.semenaonline.cz