Zkraje jara získávají ovocné stromy zvláštní bílou patinu. Víte, proč je zahradníci natírají vápnem?

Kdepak, nejde o žádnou parádu, ale o účelový zvyk! Jakmile zima odezní, stromy se probouzí k životu a v jejich kmenech se začne předčasně tvořit míza. A to může být problém, obzvlášť pokud předpověď počasí počítá s jarními mrazíky. Tato nedočkavost přírody by pak ve finále pro zahrádkáře znamenala riziko poškození stromu a nižší úrody. A aby se tak nestalo, potírají se kmeny ovocných stromů vápnem.

Autor videa Tool Zone vám vysvětlí, proč je vápenný roztok pro ovocné stromy to pravé ořechové. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Odpuzovač slunce a dezinfekce

Bílá barva nátěru je výhodná hned z několika hledisek. Díky světlému odstínu odpuzuje teplé odpolední slunko, takže se strom jen tak neprohřeje a netvoří se v něm míza. Zároveň je odolný i vůči nízkým nočním teplotám. Vápenný nátěr slouží také jako přírodní dezinfekce kůry, kterou ochrání od případných škůdců, kteří by mohli v jejích útrobách přečkat dlouhou zimu.

close info Profimedia zoom_in Vápno ochrání ovocný strom škůdci.

Ani kaše ani „polívka“

Pokud máte tedy na zahradě ovocné stromy, teď je ideální doba dát jim tuto „vápennou ochranku“. Jak si namícháte: Z vápna a vody si namíchejte středně hustý roztok. Pozor: konzistence nesmí být příliš kašovitá, aby strom nezadusila a zbytečně ho nepřipravila o vnější část kůry. Pokud ale namícháte směs příliš řídkou, rychle vám steče a prakticky ztratí svůj účel.

Tak pozor na to!

Natírání vápna

Vápnění stromů si načasujte na suchý den, kdy teplota bude dosahovat více než 0°C. Pořádně kmen stromu očistěte drátěným kartáčem a odstraňte z něj všechny odlupující části, včetně staré kůry. Pozor: pokud jste zaznamenali, že se v kůře tvoří první trhliny, raději ji spalte, abyste tím zničili zárodky případných škůdců! Samotné natírání není žádná věda. Použijte malířský váleček nebo štětku a snažte se, aby se vápenný nátěr dostal i do mezírek v kmeni. Výška nátěru by měla být zhruba 1 metr!

close info Profimedia zoom_in Vápenný nátěr by měl dosahovat výšky jednoho metru.

Trik s hlínou

Pokud se vám stalo, že během dne náhodou sprchne, raději celé natírání zopakujte. Je totiž docela možné, že liják by mohl vápennou vrstvu narušit a celá akce by byla zbytečná. Vápennou proceduru dopřejte všem ovocným stromům a keřům. Vhodná je i pro popínavé keře jako je například angrešt nebo rybíz. Náš tip: Pokud chcete, aby vám vápenný roztok dobře přilnul ke kůře stromu, přidejte do něj trochu hlíny!

Zdroje: https://www.pasti.cz, https://www.levnepostriky.cz