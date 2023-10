Zahrada bez rostlin by snad ani žádnou zahradou nebyla. A tak čas od času zavítáme do zahradnictví, abychom si pořídili nějaký nový přírůstek na záhon. Přitom bychom si ale měli dávat dobrý pozor, mnohé druhy jsou totiž velmi invazivní a po krátké chvíli se jich prakticky nezbavíme.

Představujete si, že vám bude v koutě zahrady růst krásná rostlina – jeden jediný nádherný keř. Jenomže to je veliký omyl, který bychom těžce zaplatili.

O invazivních druzích rostlin hovoří také video Ministerstva životního prostředí na youtube:

Zdroj: Youtube

Invazivní škumpa je navíc jedovatá

Jde totiž o velmi invazivní druh, který se bude zahradou šířit rychlostí povodňové vlny. Ne nadarmo je doporučováno ohraničit jámu, kterou pro výsadbu škumpy vykopeme, poměrně silným plechem, který by zabránil kořenům rozpínat se nekontrolovaně do stran a zaneřádit brzy celé široké okolí bez ohledu na ploty, nebo dokonce zídky.

Silné a rychle se šířící kořeny zvládnou poškodit i poměrně stabilní stavbu. Když se tedy budete rozhodovat o koupi škumpy, dobře zvažte podmínky a v ideálním případě se raději poraďte s odborníkem. Navíc je potřeba vzít v úvahu skutečnost, že jde o rostlinu jedovatou, tedy rozhodně není vhodná na pozemky, kde se pohybují děti nebo domácí mazlíčci.

Krásná vůně všude kolem - úplně všude!

Rozhodnete-li se pro přece jen menší rostlinky, navíc nádherně kvetoucí a vonící, může být jednou z voleb třeba konvalinka vonná. Ale i tady si musíme dát pozor, protože z velké radosti z několika květů v prvním roce po zasazení se může v dalších letech stát doslova noční můra.

Konvalinky mají tendenci k rychlému šíření na velké plochy, pokud tomu chceme zabránit, musíme pravidelně odstraňovat nově se objevivší rostlinky, které už překročily námi stanovenou hranici záhonu. Necháme-li je pár let bez dozoru, nemuseli bychom vlastní zahradu pod jejich záplavou ani najít.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Topinambury – zdravé, chutné, netradiční, ale také invazivní

Nejinvazivnější, naštěstí jednoletá

V zahradnictvích bez větších problémů koupíme také liboru, nádhernou, jednoduchou, ale zdobnou květinu v podobě keříku. Zlákat nás mohou také barevné a dokonce proměnlivé květy, které upoutají pozornost už z dálky. Stejně jako u konvalinek nebo škumpy, musíme si ale dát velký pozor také na šíření libory, protože se dokonce jedná o jeden z nejinvazivnějších rostlinných druhů, jaké kdy botanici z celého světa popsali.

Tahle rostlina dokáže bez důsledné výchovy zdecimovat celá rozsáhlá přírodní území, a tak by pro ni jedna menší zahrada byla pouhou hračkou na pár týdnů. Na druhou stranu, když se pro ni s tímto vědomím rozhodneme a budeme ji pravidelně udržovat v mezích námi stanovených zákonů, můžeme se těšit nejen na krásné květy, ale také na motýly a další hmyz, který na zahradu tyto rostlinky přilákají. Jejich výhodou (v tomto smyslu) je fakt, že v našich podmínkách nepřečká zimu. Pokud se nám ji tedy nepodaří udržet na vymezeném prostoru, dostaneme druhou šanci příští rok.

close info Shutterstock zoom_in Intenzivní vůně konvalinek způsobuje u citlivých lidí bolesti hlavy, celá rostlina je prudce jedovatá.

Slunečnice hlíznatá: jako u babičky

Návrat do dětství, na zahradu našich babiček nebo ještě hlouběji do historie, klid a vesnickou pohodu – to vše evokuje slunečnice hlíznatá, jinak také topinambur. Poměrně vysoké rostliny s květy, které nejen svoji barvou skutečně připomínají slunečnice, však také patří mezi ty, které budeme muset výrazně krotit v jejich rozpínavosti. Není možné nechat je bez dozoru, na druhou stranu nabídnou skutečný relax a zahradě dodají nádech jednoduché přírodní elegance. V kontrastu žlutých květů a modré oblohy je něco až magického.

Z polštářku budou závěje

Přáli byste si mít na zahradě nízké, jemné a kouzelně bílé polštářky rožce plstnatého? Je to možné, ve specializovaných prodejnách jistě nějakou tu malou rostlinku najdete. Na druhou stranu je to zbytečné, protože se jich každý soused jistě rád zbaví. Proč?

Protože se množí tak rychle, že se z malého polštářku znenáhla stane obrovská peřina a brzy nato doslova závěj, která přikryje a zadusí všechno, co snad kdy rostlo v jejím okolí. Prostor, do kterého se rozšíří, bude zkrátka patřit jí a jen jí. Tak na to pamatujme ve chvíli, kdy se rozhodneme rožec vysadit. Bez pravidelné údržby to ani v tomto případě prostě nepůjde.

Pokud je udržíte pod kontrolou...

Všechny uvedené rostliny jsou sice náročnější na péči, pokud chceme na zahradě pěstovat i něco jiného, na druhou stranu při troše času, který jim věnujeme, získáme nádhernou relaxační zahradu, kterou nám budou závidět sousedé ze širokého okolí. A to se vyplatí.

