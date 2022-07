Tyto rostliny byste neměli mít na zahradě: Máte je? Raději se jich zbavte

Jsou tak krásné, že se z nich zahrádkářům podlamují kolena. Jenže má to jeden háček – tyhle atraktivní rostliny jsou jedovaté. Ptáte se, jak moc? Tak tyhle opravdu HODNĚ. Na nic nečekejte a raději jim dejte vale!

Jistě, pachuť nebezpečí dává věcem zajímavý náboj. Najednou vás ovládne pocit, že máte na zahradě něco extra. Něco jako kobru královskou v terárku, ale nikdy nevíte, co od ní můžete čekat. A to je v případě jedovatých rostlin maličko problém. Tyhle nebezpečné krásky vám sami o sobě škodit nebudou. Ale pokud je třeba vaše malá dcerka, vnuk nebo zvíře začnou okusovat, žužlat nebo jakkoliv strkat do pusy, bez pardonu pustí svoji kapičku jedu... Což v některých případech může znament zdrvotní komplikace, v jiných dokonce rozsudek smrti.

Náprstník má krásné hroznovité květy a příjemně voní. Zdroj: Profimedia

Na jaké rostliny byste si měli dát pozor?

Bobkotřešeň, bobkovišeň (Prunus) Břečťan (Hedera) Čemeřice (Helleborus) Bolševník (Heracleum) Kustovnice cizí (Lycium) Lýkovec (Daphne) Náprstník (Digitalis) Ocún (Colchicum) Loubinec (Parthenocissus) Kyhanka (Andromeda) Oleandr (Nerium) Oměj (Aconitum) Pěnišník (Rhododendron) Tlustonitník (Pachysandra) Ptačí zob (Ligustrum) Pryskyřník (Ranunculus) Vistárie (Wisteria) Zimostráz (Buxus) Žanovec (Colutea)

Čemeřice působí neškodně. Opak je ale pravdou. Zdroj: Profimedia

Strašení aneb Pohádka o zlé květině

Otrava se většinou ohlásí pálením v ústech, nevolností, kolikou, zvracením, závratěmi, poruchami vidění, dušností nebo poruchami krevního oběhu. Ve finále může končit zástavou srdce a smrtí. A za tohle riziko žádná – byť sebenebeštější nádhera – nestojí.

Loubinec pokrývá zdi a zídky. Nikdy ho nepřehlédnete, ale pro děti a zvířata je nebezpečný. Zdroj: Profimedia

Pokud vaší zahradu navštěvují batolata nebo zvířata, zbavte se všeho, co je ohrožuje. U starších dětí se vyplatí malá lekce botaniky. Prostě jim říci, co kde kvete a že některé rostlinky nejsou jenom krásné, ale dokážou člověku pěkně ublížit. Otázka je, jak tohle sdělení přijme dětská psychika. Někdy může nebezpečná věc vzbudit strach a respekt. Jindy zase touhu experimentovat a starý problém s okusováním jedůvek se může znovu objevit.

Oleandr patří mezi nejhezčí nádobové rostliny. Ale je jedovatý... Zdroj: Profimedia

Puberťáci, nenechavci a zahradní horory

Stalo se vám, že některé z dětí rostlinu chtěně (či omylem) zkonzumovalo? Na výčitky je vždycky času dost. Nejdříve volejte pohotovostního lékaře – linku 155. Než „rychlá“ přijede, operátor vás bude instruovat, jak máte s postiženým člověkem zacházet. Často jde o snahu přimět postiženého, aby se vyzvracel. Často se také aplikuje aktivní uhlí. Sami raději nic nezkoušejte, mohli byste přiotrávenému člověku ještě více uškodit.

Pokud si myslíte, že dotyčný není v ohrožení života, zavolejte Toxikologické informační středisko 224 919 293 a 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba) a poraďte se.