Zabijácké stromy a keře: Zahubí vše ve svém okolí. Nemáte je na zahradě?

Znáte stromy, které dokážou z celého širého okolí vytáhnout každou kapičku vody? Jsou to stromy a keře, které mohou být vaší zeleni až nebezpečné. Víte, o které jde? Možná že je máte a divíte se, proč se v okolí rostlinám nedaří.

Zdroje: www.dumazahrada.cz, www.vysnenazahrada.cz

Nebezpečné stromy a keře

Způsob, jakým tato zeleň odčerpává vodu ze svého blízkého okolí, je skutečně až likvidační. Neznamená to sice, že v okolí těchto stromů a keřů neporoste ani travička, ale faktem je, že okolí prostě a jednoduše trpí nedostatkem. Pokud je už máte, co naplat. Jen počítejte s tím, že se v okolí nehodí vysazovat takové rostliny, které touží po vláze. Stromům „zabijákům“ bude lepším sousedem rostlina, která je nenáročná na vláhu i živiny. Zvažujete-li však tyto stromy teprve vysadit, pak s pořádným odstupem od ovoce i zeleniny a také od okrasné zeleně, která potřebuje pravidelně vláhu. Na které stromy a keře si dát pozor?

Nebezpečné živé ploty

Všudypřítomné túje jsou neuvěřitelně žíznivé. Odborníci dokonce tvrdí, že túje dokáží stáhnout vodu až z okruhu tří metrů. To samozřejmě neznamená, že bude v okolí poušť, ale můžete si všimnout, že menší ovocné stromy nebo na zálivku náročnější květiny v jejich okolí porostou jen velmi špatně. Pokud máte túji jako solitér pak nejde o nějaký strašlivý problém, nicméně tújovým živým plotům se raději vyhněte. Jsou nevhodné i z mnoha jiných důvodů.

Túje lze dobře tvarovat, ale jsou neobyčejně žíznivé, a proto mohou rostliny v okolí trpět. Zdroj: Shutterstock.com

Krásné a žíznivé stromy

Bříza bělokorá je sice krásný strom, ale všimněte si, že pod ní jen málokdy něco roste. V městských parcích či veřejných prostorách, kde jsou podmínky a půda horší, to je docela dobře vidět. Také bříza je velmi náročná na vláhu a vzhledem k jejímu rychlému růstu je to logické. I v případě břízy je lepší velký odstup od ostatních rostlin.

Tamaryšky jsou skutečně nebezpečné pro své okolí

Tamaryšky nejsou běžné v české krajině, ale v zahradách a parcích ano. Pěstují se jako živé ploty i solitéry a celkově jsou to zajímavé okrasné keře či stromy. Vzhledem k tomu, že jsou běžnější v jižních státech, mohou vám připomínat letní dovolenou a cvrkot cikád. Tamaryšky jsou skutečně dobře vybavené k životu u moře a výborně zvládají i slanou půdu. Bohužel ke slanosti půdy také přispívají. Vytahují vláhu, ale i sůl ze spodních vrstev. Dokáží zvýšit salinitu půd takovým způsobem, že rostliny běžně se vyskytující u nás absolutně nemají šanci kvalitního růstu. V takových podmínkách by patrně obstály jiné rostliny pocházející ze středomoří, které by u nás ovšem špatně čelili příliš nízkým teplotám a intenzivním mrazům.

Kvetoucí větve tamaryšku. Zdroj: Shutterstock.com / Elena N. Kokodey