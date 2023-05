5 druhů českého hmyzu, kterému se vyhněte obloukem. Nebezpečný je i pouhý dotyk

Hmyz je drobný, ale dokáže udělat velké problémy. Na jaké jeho druhy byste si měli dát velký pozor a vůbec na ně nesahat?

Česká republika leží v mírném podnebném pásmu, takže se nemusíme bát jedovatých pavouků, štírů nebo nebezpečného bodavého hmyzu. Přesto i tenhle pohodový ráj na zemi má na kontě pár vyslanců z hmyzí říše, kteří dokážou člověku ublížit a způsobit mu menší či větší zdravotní komplikace. Na jaké druhy brouků a housenek motýlů byste si měli dát pozor?

Na tomto videu se dozvíte, jaké jsou nejnebezpečnější druhy hmyzu na světě:

Klíště (Ixodida)

Pokud je něco na světě synonymem upíra, je to právě klíště. Tenhle brouk žijící v dlouhé trávě má dvě zásadní životní poslání – množit se a hledat svého „hostitele“. Většinou se mu to podaří. Když se neuchytí na lidské kůži, vezme zavděk zvířecí. V chloupcích (například u psa nebo kočky) je téměř k nepoznání a může sát krev tak dlouho, jak se mu zlíbí. Pokud a něj narazít, určitě se ho nedotýkejte. Parazit by se na vás mohl přisát a infikovat vás klíšťovou encefalitidou (tedy zánětem mozku) nebo boreliózou.

Co je dobré vědět: Vyzkoušejte přírodní repelent. Smíchejte 1 díl jablečného octa, 2 díly vody a nakonec i pár kapek oblíbeného éterického olejíčku. Směs nalijte do rozprašovače a použijte předtím, než půjdete na výlet. Měla by drobné cizopasníky odpuzovat!

Klíšťata jsou přenašeči nemocí. Zdroj: Profimedia

Slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata)

Spousta z nás ho chovala v dlaních jako děti. Slunéčko sedmitečné není tak neškodné, jak by se mohlo zdát. Když ho vyrušíte, začne vylučovat oranžovou tekutinu. Jedná se o hemolymfu, což je obdoba krve u bezobratlého hmyzu, korýšů či měkkýšů. Podle odborníků obsahuje páchnoucí látky parazíny a jedovaté alkaloidy (coccinelin a adelgin). Tahle směs by mohla zabít menšího ptáka.

Co je dobré vědět: Pokud máte citlivější pleť, pak se slunéček vůbec nedotýkejte. Hemolymfa by totiž mohla způsobit svědění kůže a další alergické reakce.

Slunéčko sedmitečné není tak roztomilé jak se zdá. Zdroj: Profimedia

Puchýřík lékařský (Lytta vesicatoria)

Tomuhle zelenému broučkovi se říká také španělská muška. Je dlouhý 12 – 20 mm a narazíte na něj v listnatých lesích, kde okusuje listy. Jakmile tohoto fešáka vyrušíte, začne vylučovat zvláštní páchnoucí tekutinu, která obsahuje kantaridin. Tenhle prudký jed vám může způsobit hnisající puchýře a ve větší míře dokáže i zabít. Proto je španělská muška oblíbeným aftefaktem mezi traviči.



Co je dobré vědět: Pokud se chcete puchýřníkovi vyhnout, větší „kolonii“ brouků poznáte podle pižmového zápachu.

Puchýříkovi lékařskému se říká španělská muška. Je oblíbený u travičů. Zdroj: Profimedia

Majka fialová (Meloe violaceus)

Je druhým nejjedovatějším broukem v Čechách. Poznáte ji podle 10 – 40 mm velkého těla a fialového zabarvení, které se leskne na slunci. Pokud si ji kdokoliv vezme do ruky, brouka to vyplaší a začne z kloubních záhybů vylučovat nažloutlou olejovitou tekutinu. Jde o prudce jedovatý sekret kantaridinu, který je pro člověka smrtelný už v dávce 30 mg!



Co je dobré vědět: Jed sám o sobě není nebezpečný. Pokud ho dítě pozře, začne pálit ústech a poškozuje zažívací trakt, ledviny a může končit i krví v moči.

Majka fialová produkuje z kloubů páchnoucí jedovatý sekret. Zdroj: Profimedia

Bekyně zlatořitná (Euproctis chrysorrhoea)

Vypadá neškodně, ale zdání klame! Tahle chlupatá housenka má duté chloupky, které se při kontaktu s lidskou kůží polámou. Ale tuhle nehodu nenechá bez odezvy. Chloupky totiž vyvolávají na ruce alergickou reakci, která může vyústit ve velmi bolestivou vyrážku, otok nebo svědění. Někteří lidé si stěžují na pálivost a nepříjemné pocity, které trvaly až pět dní.

Co je dobré vědět: Bekyně je druh motýla, který patří mezi velmi obávané škůdce a listožrouty. Pozor na vdechnutí chloupků housenky. Mohou způsobit dýchací obtíže!

Chloupky housenky bekyně vyvolávají na ruce alergickou reakci. Zdroj: 123RF