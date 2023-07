Nečekaná přírodní hnojiva: Neuvěříte, z čeho všeho si je můžete vyrobit zadarmo

Možná už jste o nich slyšeli, ale mezi běžně používané nepatří. O která hnojiva jde? Která vynikající hnojiva si můžete sami vyrobit a jsou zcela zdarma?

Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.jardiner-malin.fr

Méně známá hnojiva živočišného původu

Krevní moučka je jednoduše řečeno sušená krev, nicméně pokud jde o hnojivo, jde o certifikovaný organický materiál. Pamatujte také, že nelze zaměňovat krevní nebo kostní moučku krmnou a ke hnojení. U nás se běžně nepoužívá, ale v případě krevní moučky jde o silně dusíkaté hnojivo, u kostní je zajímavý vysoký obsah fosforu. V zahraničí se můžete setkat například se zeminou obohacenou o tato živočišná hnojiva. Krevní moučka působí rychle, je dobře rozpustná.

Kostní nebo rybí moučku, ale také krevní moučky lze použít jako hnojivo. Zdroj: Joe Kuis / Shutterstock

Zatím jen výjimečně se můžete setkat s používáním kostní moučky jako dlouhodobě a pomalu působícího hnojiva, které navíc zvyšuje pH půdy. Nehodí se proto k borůvkám a brusinkám, jehličnanům, rododendronům a dalším kyselomilným druhům. V půdě působí až čtyři roky.

I když určitě patří tato hnojiva živočišného původu k těm, které byste měli vyzkoušet, doma si je nevyrobíte. To ovšem neplatí o skvělých rostlinných hnojivech.

Nejlepší hnojiva zdarmo jsou rostlinná

Mezi fantastická rostlinná hnojiva rozhodně patří jíchy čili zákvasy. Ač je u nás dobře známý a vyzkoušený zakvas z kopřiv, můžete jej v podstatě udělat z čehokoli, i z plevelů. Jíchy se připravují například také z přesličky, řebříčku, heřmánku, kostivalu nebo jitrocele. Používají se také bylinky jako máta, meduňka, levandule nebo tymián, i když je možná tak skvělých bylinek škoda. Na přípravu jíchy můžete použít i listy z rajčat.

Jíchu připravíte během několika minut, kvasit bude dva až tři týdny. Zdroj: Profimedia

Jak připravit jíchu čili zákvas?

Zákvasy je jednoduché připravit, ale chvíli to trvá. Rostlinu je nutné natrhat, alespoň nahrubo nasekat a zalít vodou. Poté se nechá rostlina máčet tak dlouho, dokud zcela nezkvasí. To trvá dva až tři týdny. Pozná se to podle toho, že voda už nebublá, je tmavá a zeleň se zcela rozpustila. Podle druhu zeleně také jícha zapáchá. Na dně pak zůstanou jen hrubší dřevnaté části rostlin. Jíchu je nutné ředit 1:10 a zalévat jí pak můžete jednou za čtrnáct dnů.