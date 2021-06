Lék na vaší zahradu: Neemový olej ji změní, pomůže lidem i vašemu zvířeti

Neem olej. Toto slovo jsem poprvé slyšela teprve nedávno. Říká se mu také olej nimbový, ale ani u tohoto druhého názvu jsem si neškrtala. Jestli jste na tom stejně nebo jste už někdy tento název zaslechli, ale nevíte, k čemu je dobrý, pokračujte ve čtení.

Tento olej se získává ze semen stromu, který se jmenuje Zederach indický a je označován jako přirozeně se vyskytující pesticid.

Má hořkou chuť, žlutohnědou barvu a voní po česneku. Používá se stovky let k likvidaci chorob a škůdců. Nejen, že má široké využití v péči o naší pokožku, pro naše domácí mazlíčky, ale je skvělým pomocníkem do našich zahrad. Působí jako odpuzující prostředek, narušuje i hormonální systém hmyzu ( to ztěžuje růst a kladení vajíček).

Výborný na mšice a molice

Nejlépe hned na jaře, kdy se teprve všechno probouzí, rostliny ošetřete nimbovým olejem. Mšice by k vám neměly vůbec zavítat, protože když mšice přilétne a chce se usadit, velmi rychle si to rozmyslí. Olej jí totiž neskutečně smrdí, v zápachu nikdo žít nechce, tak raději odletí za plot. Takto si to rozmyslí i molice.

Pokud máte už rostlinu napadenou, postřik proveďte také, účinkovat to bude - mšice se odstěhuje, ale zanechává tam vajíčka a z nich se vylíhnou noví jedinci, kteří jsou na zápach trochu navyklí.

Postřik by se měl provádět jedenkrát měsíčně.

Neem olej lze koupit ve formě prášku, granulí nebo tekutých koncentrátů.

Zkuste domácí výrobu

Postřik číslo 1 - Smíchejte jednu lžičku nimbového oleje, 1/3 lžíce mýdlové vody a 5 hrnků vody.

Postřik číslo 2 – Do litru teplé vody přidejte 10-20ml nimbového oleje, lžíci tekutého lecitinu, lžíci jaru.

Na co dát pozor

U aplikace dbejte na bezpečností pokyny, používejte ochranné pomůcky. Olej je vysoce účinnou látkou, pokud nastane situace, že dojde ke kontaktu s kůží, dochází k podráždění.

Účinná látka azadirachnin, která je hlavní složkou nimbového oleje, se rychle rozkládá. Pro savce, ptáky, včely a rotliny, je olej netoxický. Ale dejte pozor na ryby a vodní organismy, pro ty maličko toxický je.

Dobrý i pro nás

Jak jsem psala na začátku, nimbový olej se využívá i na naše neduhy.

Působí blahodárně na jizvy, zabíjí škodlivé bakterie a kožní parazity, léčí akné, účinně bojuje proti vším, zamezuje tvorbě lupů, příznivě ovlivňuje lupenku.. jednoduše by měl hodit vaší pokožku do „pohody“.

Pomáhá i našim domácím mazlíčkům. Podporuje jejich imunitní systém, lesklou a zdravou srst, zdravé zuby, odpuzuje hmyz, chrání před klíšťaty, chrání před kožními parazity, uleví svědění..

Nepoužívejte olej vnitřně.

