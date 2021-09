Nejzákeřnější plevely na zahradě: Přehled druhů a způsobů, jak s nimi zatočit

Plevel je všude kolem nás. A BUDE všude kolem nás. Přinášíme vám přehled těch druhů, se kterými byste mohli mít na zahradě velký problém.

Boj zahrádkářů s plevelem probíhá každoročně… a vyhrává… trocha napětí… plevel! Tento boj je vždy předem prohraný. Ale rozhodně se plevel snažte redukovat co nejvíce, jinak vám nekompromisně obsadí celou zahradu.

Noční můra – vytrvalý plevel

Nejhorší plevel je ten vytrvalý. Snadno se rozmnožuje a není vůbec jednoduché se ho jen tak zbavit, protože se rozmnožuje jak semeny, tak i vegetativně (kořeny). Což znamená, že se s ním na zahradě moříme stále dokola, a on se rozrůstá čím dál tím víc! Spousta lidí totiž netuší, že když se určitý plevel vytrhne nedokonale a kořínky zůstanou v zemi, plevel se rychle zregeneruje a z těch zbylých minikořínků vzniká nová, zato odolnější generace plevele!

Bršlice kozí noha

Tuto rostlinu si někdo hýčká, pro ostatní je to jen obtížný plevel. Ráda se ujme vlhkého místa, které obsahuje dostatek dusíku. Jedná se o léčivku, kterou lidé odnepaměti využívají do salátů, neboť má velké množství vitamínu C a co se zdraví týká, umí toho daleko víc, ale o tom tu dnes psát nebudeme. My se jí protentokrát chceme zbavit. Můžete se pustit do mravenčí práce a postupně bylinu vytrhávat i s kořínky (použijte k tomu vhodný nástroj, který kořeny nepřesekne). Množení této rostliny zmírníte i pravidelným kosením. Zkusit můžete také mulčování přírodními materiály, anebo překrýt plochu, kde bršlici nechcete, černým igelitem. K rostlině se tak nedostane sluneční světlo a po čase zahyne. Ale tento postup chce rozhodně trpělivost, bršlice se příliš snadno nevzdává.

Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) v květu Zdroj: martiroz / Shutterstock.com

Smetánka lékařská

Pampeliška je zdobná používá se jako skvělá léčivka. Přesto ale nepatříte k těm, kteří by jí chtěli mít plný trávník? Ještě její likvidaci zvažte. Z této léčivky se dá využít každá její část. Prospěšná je pro podporu imunity, pomáhá léčit močové cesty, žaludek apod. Je také důležitou rostlinou pro užitečný hmyz. Pokud ji i přesto chcete z trávníku odstranit, pak se jí nejlépe zbavíte ručně – stručně. Ale dejte pozor na to, abyste odstranili vždy celý hluboký kořen, jinak se rostlina opět vzchopí. Čím mladší rostlina, tím jednodušší je její odstranění. Pokud necháváte pampelišky žít svým vlastním životem, uvijte si alespoň věnec na hlavu, ať se vám později po zahradě nerozlétají pampeliškoví "parašutisté" neboli nažky se semínky do všech stran. V trávníku lze použít herbicid na dvouděložné rostliny, ale jeho použití na svém pozemku rozhodně důkladně zvažte.

Tato pampeliška se spokojeně usadila na kraji trávníku. Zdroj: Peter Clark / Shutterstock.com

Pýr plazivý

Pýr je vytrvalá plevelná tráva, která je schopná růst téměř v jakékoliv půdě. Jeho oddenky jsou až neskutečně rozvinuté! Z oddenku, který měří deset centimetrů, je rostlina schopná vytvořit dalších 30 metrů oddenků!

Pýr má i dobré vlastnosti, abychom mu nekřivdili, a používá se v přírodní medicíně. Vyplavuje z těla močovinu, čistí organismus od solí, čistí krev, snižuje tvorbu cholesterolu a přináší i další zdravotní benefity.

Pýr se můžete pokusit podrýt a opatrně vytáhnout co nejdelší kus kořene. Špatnou zprávou je, že doba jeho úspěšné likvidace se pohybuje v řádu i několika let.

Pýr plazivý: plevel, či léčivka? Zdroj: Partsey Galyna / Shutterstock

Pcháč rolní

Tento plevel je celosvětovým hororovým strašákem zahrádkářů. K přežití mu stačí jen malé množství vody i živin. Kvete od jara do podzimu a za pomoci větru se dostane i do vzdálených míst, kde zakotví a rozmnožuje se vesele dál. Problémem je zejména pro zemědělce, protože se prosazuje i mezi zeleninou, brambory nebo kukuřicí. Pcháč je nepříjemný na dotyk, k likvidaci si tedy nezapomeňte vzít rukavice. Pcháče se ale málokdy zbavíte úplně. Opět se můžete pustit do mravenčí práce a vytrhávat rostlinu i se všemi jejími kořínky. V případě nouze lze použít herbicid. Ten ale funguje pouze ve fázi, kdy má rostlina rozvinuté růžice a vytvořenou lodyhu.

Pcháč oset (Cirsium arvense) Zdroj: mcajan / Shutterstock.com

