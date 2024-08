Nejdéle kvetoucí trvalky: Tyto květiny vaši zahradu rozzáří až do zimy

close info Beekeepx / Shutterstock

Gita Strnadová 28. 8. 2024 clock 5 minut video

Sníte o zahradě, která by kvetla od jara až do zimy? Se správným výběrem trvalek to není nemožné. Odhalíme vám tajemství, jak vytvořit barevnou oázu, která vás bude těšit po většinu roku.

Mnoho zahrádkářů touží po tom, aby jejich zahrada byla plná barev a života co nejdéle během roku. Ačkoli většina trvalek kvete pouze dva až čtyři týdny, existují druhy, které dokáží zahradu zdobit po mnohem delší dobu. S promyšleným výběrem a správnou kombinací těchto rostlin můžete dosáhnout toho, že vaše zahrada bude krásně kvést od jara až do pozdního podzimu. Na video od PlantDo Home & Garden o nejdéle kvetoucích trvalkách se podívejte na YouTube: Zdroj: Youtube Nejdéle kvetoucí trvalky pro vaši zahradu Klíčem k úspěchu je znalost různých druhů trvalek a jejich období kvetení. Zatímco některé trvalky rozkvétají již brzy na jaře, jiné dosahují svého vrcholu v létě nebo na podzim. Kombinací těchto rostlin můžete vytvořit harmonický celek, který bude poskytovat nepřetržitou paletu barev po celou sezónu. Mezi trvalky, které vynikají svou dlouhou dobou kvetení, patří bezesporu šanta a třapatka. Tyto rostliny mohou vaši zahradu zdobit po několik měsíců, což z nich činí ideální volbu pro ty, kteří touží po dlouhotrvajícím barevném efektu. Plamenka latnatá, zejména odrůda Adessa Special Purple Star, je další skvělou volbou. Tato až metr vysoká rostlina s hustým kompaktním růstem přináší do zahrady krásné fialové květy od července do září. Pro ty, kteří preferují nižší rostliny, je ideální volbou plamenka latnatá 'Early Cerise', která dorůstá výšky pouze 40 cm. Nesmíme zapomenout ani na třapatku zářivou, která svými zlatožlutými květy doslova rozzáří zahradu od pozdního léta až do konce podzimu. Její přezdívka "zářivá" není náhodná - tato rostlina skutečně dokáže vnést do zahrady sluneční jas i v podzimních dnech. Jak kombinovat trvalky pro nepřetržité kvetení Pro dosažení efektu nepřetržitého kvetení je klíčové kombinovat trvalky s různými obdobími květu. Začněte jarními druhy, jako jsou například čechravy, které preferují polostín a vlhké podmínky. Pokračujte letními trvalkami, jako jsou rozrazily, které při pravidelném odstraňování odkvetlých květů mohou kvést celé léto. Pro pozdní léto a podzim vsaďte na rostliny jako je rozchodník nachový. Tento nenáročný sukulent nejen, že výborně snáší i jílovitou půdu, ale také se rychle rozrůstá a kvete od srpna do října. Hvězdnice jsou dalším skvělým zástupcem podzimních trvalek, kvetoucí od srpna do konce října. Pro skutečně dlouhou sezónu kvetení nezapomeňte na chryzantémy. Tyto odolné rostliny mohou za příznivého počasí kvést až do konce listopadu či dokonce začátku prosince, čímž prodlouží barevnou sezónu vaší zahrady téměř až do zimních měsíců. close info seaonweb / Shutterstock zoom_in Tyto trvalky vám vydrží kvést pěkně dlouho. Péče o trvalky pro maximální dobu kvetení Aby vaše trvalky kvetly co nejdéle a nejbohatěji, je důležité věnovat jim správnou péči. Pravidelné odstraňování odkvetlých květů, tzv. odkvétání, může u mnoha druhů prodloužit dobu kvetení. Nezapomínejte také na pravidelnou zálivku, zejména v období sucha, a přihnojování, které podpoří zdravý růst a bohaté kvetení. U některých druhů, jako jsou například plamenky, může být prospěšné jarní dělení trsů. Tímto způsobem nejen omladíte rostlinu, ale také získáte nové sazenice pro rozšíření vaší zahrady. Při výběru trvalek je důležité brát v úvahu podmínky vašeho stanoviště. Zatímco některé druhy, jako třapatky, milují slunná místa, jiné, například hosty, se výborně hodí do stinných zákoutí. Rozchodníky jsou ideální volbou pro sušší a slunná místa, zatímco čechravy ocení vlhčí a polostinná stanoviště. Trvalky pro každé stanoviště a typ zahrady Pro zahrádkáře, kteří nemají mnoho času na údržbu, jsou ideální volbou nenáročné a dlouhověké trvalky. Hosty jsou známé svou schopností přežít i v zanedbaných zahradách a jejich atraktivní listy mohou být ozdobou zahrady i mimo období kvetení. Při plánování výsadby trvalek myslete také na jejich výšku a strukturu. Kombinací vyšších druhů, jako je plamenka latnatá, s nižšími, například rozchodníky, můžete vytvořit zajímavé víceúrovňové záhony, které budou atraktivní po celou sezónu. Nezapomínejte, že mnohé trvalky jsou také skvělými lákadly pro motýly a jiný užitečný hmyz. Tím nejen zkrášlíte svou zahradu, ale také přispějete k podpoře biodiverzity ve vašem okolí. Při výběru trvalek pro vaši zahradu je důležité volit druhy, které jsou adaptované na místní klimatické podmínky. Mrazuvzdorné druhy zajistí, že vaše investice do zahrady přetrvá i náročné zimní období. Výsadbu trvalek je nejlepší provádět na jaře, když už není zmrzlá zem a nehrozí přízemní mrazíky. S promyšleným výběrem a správnou péčí můžete vytvořit zahradu, která bude krásná a plná života od prvních jarních dnů až do pozdního podzimu. Trvalky nabízejí nekonečné možnosti kombinací barev, tvarů a velikostí, které vám umožní vytvořit jedinečný a dlouhotrvající zahradní prostor podle vašich představ. Ať už jste zkušený zahradník nebo teprve začínáte, trvalky jsou skvělou volbou pro vytvoření nádherné a relativně nenáročné zahrady. S trochou plánování a péče se můžete těšit z kvetoucí zahrady po většinu roku a vytvořit si tak svůj vlastní kousek ráje přímo za domem. Související články close Zahrada Zkušení zahrádkáři po sklizni nevyhazují listy z rajčat, ale připravují z nich prostředek proti škůdcům video close Zahrada Hodinky už nebudete potřebovat: Naučte se poznávat čas podle květin video Zdroj: www.modernizahrada.com, www.receptyprimanapadu.cz, www.youtube.com

tag Jaro Květ Květiny Léto Podzim Rostliny Trvalka Třapatka Zahrada Zima

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Gita Strnadová redaktor

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články