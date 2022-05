Nejhezčí předzahrádka: Takto ji osázejte, nedá práci a sousedé budou závidět

Předzahrádka je jednou z možností, jak si můžete zvenčí vyšperkovat svůj domov. Tady jsou tipy na květiny, které skvěle vypadají a jejichž údržba vám nezabere moc času.

Ještě než se pustíte do díla, ujistěte se, že na ploše vaší předzahrádky nejsou vedeny žádné inženýrské sítě, jinak by vaše veškerá námaha přišla vniveč. Pokud je všechno v pořádku a pozemek je váš, vytvořte mu nějaké hranice. Můžete použít dřevěné kolíky (vystavěné vedle sebe), kamennou zídku nebo zahradní betonové palisády, které jsou dostupné a působí upraveně. Hezký živý plot vytvoříte i pomocí okrasných travin (například ozdobnice). Jakmile budete mít vytyčený prostor, pusťte se do rytí. Snažte se z půdy odstranit všechno, co tam nepatří – staré kořeny, plevel, zbytky rostlin. Už máte hotovo?

Vytváření „ideální půdy“

Stará zemina jako základ určitě nebude stačit. Podpořte ji zahradním substrátem, na který ještě navrstvěte trochu posečené usušené trávy. Sem pak vysaďte některý z nenáročných keřů, jako je třeba zimostráz (Buxus), pustoryl (Philadelphus), šeřík (Syringa) nebo tavolník (Spirea alba). Jakmile to uděláte, přehoďte přes svou předzahrádku černou netkanou textilii, která vaši budoucí chloubu ochrání před plevelem. Textilii zatěžkejte většími kameny. Navrch nasypte směs, kterou jste namíchali z drcené kůry, kamenné drti či říčního štěrku. A teď už je ta správná chvíle na výběr rostlin...

Všechny rostliny jsou krásné. Pro předzahrádku však můžete vyberte ty, jejichž údržba vám nedá moc práce. Zdroj: Profimedia

Jaké květiny zvolit?

Skoro všechny rostliny jsou krásné. Ale my se zaměříme na ty, jejichž údržba vám nedá moc práce. Dobrou volbou jsou třeba krásenky (Cosmos), náprstníky (Digitalis), hvozdík vousatý (Dianthus barbatus), případně měsíček (Calendula). Výhodou těchto květin je, že se množí samovýsevem, takže máte jistotu, že váš „okrasný plácek“ nikdy nezůstane holý. Pokud chcete do party přijmout ještě další nenáročnou trvalku, zkuste denivku. Tuhle rostlinku si mnozí pletou s lilií – má krásné velké květy v pestrých barvách – od oranžové, žluté až po fialovou. Vybrat si můžete až z dvaceti druhů. Výhodou denivky je, že přežije na slunci i ve stínu. Je mrazuvzdorná a nevyžaduje pevný záhon. Klidně bude vévodit jako solitér na kraji cest či trávníků.

Zkuste do své květinové kompozice zasadit i druhy květin, které lákají motýly a opylovače. Zdroj: Shutterstock

Vábničky divokého hmyzu

Krásu vaší předzahrádky zdůrazní i návštěvnost okrasného hmyzu. Zkuste proto do své květinové kompozice zasadit i druhy květin, které lákají motýly a opylovače. Za úvahu stojí například ostronožka (Delhinium), sléz velkokvětý (Malva alcea) nebo vlčí bob (Lupinus polyphyllus), který se pyšní nádhernými hroznovitými květy v různých barvách. Milovníkům motýlů (ale i čmeláků) doporučujeme zasadit španělskou levanduli (Lavandula stoechas). Je aromatičtější než ta klasická a její květy se dají využít i v kuchyni nebo kosmetice.

Když chybí slunce…

Ne každý má svou předzahrádku situovanou na jih, kde všechno kvete skoro samo. Majitelé předzahrádek, které jsou obrácené k severu, mají výběr rostlin trochu ztížený. Odborníci jim vzkazují, aby vysadili druhy květin, které vyžadují stín nebo polostín. Sázkou na jistotu bývají břečťan, fuchsie, rododendrony, srdcovka nebo pomněnky.

