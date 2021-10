Nejhorší škůdci, kteří útočí na Vaši zahradu. Kdy byste měli zbystřit?

Škůdci na zahradě. To je hojně diskutované téma. Dokáží totiž oslabit rostliny, roznášet nemoci nebo dokonce zničit úrodu. Boj s nimi je často běh na dlouhou trať. Kteří živočichové patří mezi nejhorší škůdce na zahradě?

Podle definice je škůdce živočich, který jakýmkoli způsobem vadí člověku a narušuje jeho činnost. Věda zabývající se přemnožováním škůdců se nazývá gradologie. Odborníci hledají příčiny, průběh a následky přemnožení určitého druhu. Dokáží tak předcházet škodám, převážně v zemědělství nebo lesnictví. Mezi typické škůdce, které gradologie zkoumá, je kůrovec nebo mandelinka bramborová. Na rostlinolékařském portále můžete najít mapy, jež ukazují aktuální přemnožení jednotlivých škůdců v dané lokalitě a další prognózy.

Nejhorší škůdci na zahradě

Podle entomologa Petra Šípka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a České společnosti entomologické si často škůdce zveme na zahradu sami. „Když se nám něco přemnoží, vystříkáme to chemií – ale to není pro nikoho vůbec přínosné a není to vůbec správně. Čím více druhů, tím bude potravní síť složitější a tím bude menší šance, že se nějaký element z téhle sítě přemnoží – ale to přemnožení znamená, že jsme ho pozvali na večeři,“ říká Petr Šípek. Komu tedy rok od roku „prostíráme"?

Mšice spolupracují s mravenci. Zdroj: andreibucataru.ro/Shutterstock.com

Mšice

Existuje několik druhů mšic. Společné však mají jedno. S oblibou sají rostlinnou šťávu, čímž bylinu oslabují. Malí broučci se množí „raketovou rychlostí". Ročně mají 6 až 16 generací. To, že máte na zahradě mšice, poznáte snadno. Listy rostlin jsou nažloutlé a deformované. Na jejich zadní straně pak najdete celou kolonii těchto nenasytných škůdců. Mezi preventivní opatření patří postřik nimbovým olejem. Existují však další recepty, jež využívají ingredience, které máte běžně doma, jako je detergent, mýdlo, kávová sedlina, mléko, ocet nebo bylinné nálevy. Mšice se objevují brzy na jaře, kdy začínají rašit první zelené plodiny. Aktivní jsou až do podzimu. V tomto období dospělí jedinci hynou, ale vajíčka přezimují.

Plži

Mezi nejčastější návštěvníky patří slimáček síťkovaný, slimáček polní, plzák hnědý, plzák obecný, plzák žlutopruhý, plzák žíhaný a novodobě plzák španělský. S radostí si pochutnají na zelenině i okrasných rostlinách. Jejich večerní návštěvu ráno poznáte podle okousaných listů, plodů a stříbrné slizové stopy. Jejich likvidace je složitá. Mnoho zahrádkářů sází na sběr, posyp solí, různé pasti nebo nasazení predátorů, jako jsou kachny a slepice. Skvělým a ekologickým způsobem je cílené krmení plžů. To spočívá v tom, že na své zahradě vytvoříte prostor, kam budete dávat zbytky rostlin a plodů. Hnijící odpad a vegetace jim totiž chutná nejvíce. Plzáci a slimáčci se líhnou zjara a během podzimu. Nejaktivnější bývají v průběhu léta.

Housenky

Housenky jsou krásné, ale nenasytné. Na zahradě potkáte především larvy motýlů běláska zelného, řepného, a různých můr. Živí se listy zelenin. Po jejich hodování na nich zůstává děrovaný žír, v horším případě holožír. Takto napadené rostliny často hynou. Mezi nejlepší likvidátory patří hmyzožraví zpěvní ptáci. Proto si na zahradě postavte budku. S jejich redukcí pomáhá také postřik z aromatických rostlin, jako jsou levandule, máta, rozmarýn nebo rajčatové zálistky. Housenky se objevují na jaře, druhá generace před prázdninami.

Svilušky

Sviluška chmelová, stromová či ovocná napadá listy plodové zeleniny a okrasných rostlin. Ty pak žloutnou, hnědnou a odumírají. Mezi nimi visí tenké pavučinky. Na drobného škůdce funguje postřik z heřmánku nebo cibule. Mnoho pěstitelů také doporučuje nasadit na ně přirozené nepřátele - dravé roztoče Biolagens PP, Spidal a Spidex. Preventivním opatřením je správné kompostování. Larvy se líhnou koncem dubna. Zhruba koncem května a začátkem června se objevují dospělé samičky. Ty kladou další vajíčka. Do roka se vytvoří 5 až 6 generací.

Oproti viditelnějším (a proto snáze odhalitelným) mšicím jsou svilušky mnohem záludnější. Zdroj: D. Kucharski K. Kucharska / Shutterstock.com

Preventivní opatření proti škůdcům

Petr Šípek také upozorňuje, že je důležité, aby vaše zahrada byla druhově bohatá. „Pokud si zasadím jednu jedinou plodinu, vlastně tím pozvu strašně moc jejích konzumentů, aby ji začali žrát. Tzn. musím to stříkat a třeba z jednotlivých mšic tím začnu vybírat ty, které vydrží ten insekticid,“ říká entomolog. „Když budeme mít v zahradě kout, kde se budou držet třeba pavouci, kteří budou chytat mšice – např. vyšší kopřivy nebo neposekaná tráva, kam se může schovat nějaký predátor, je větší pravděpodobnost, že on bude škůdce přirozeně regulovat,“ dodává entomolog.

Zdroj: www.hodoninsky.denik.cz, www.eagri.cz, www.idnes.cz, www.cnn.iprima.cz