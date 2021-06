Nejjednodušší zelenina k pěstování: 5 tipů, které zvládne i zahradnické nemehlo

Současná doba přeje návratu k přirozenosti a tento trend je dnes viditelný ve všech možných oblastech života. Nejvíce se to projevuje v oblasti jídla a potravin, protože není nad to, když víte, co jíte. Mnozí z nás se tak stávají i pěstiteli různé zeleniny, kterou byli zvyklí dříve nakupovat jen v obchodech. Odměnou jim jsou domácí a čerstvé plody bez chemie. Které druhy zeleniny jsou k pěstování nejjednodušší a zvládne se o ně postarat i nezkušený zahradník?

Zdroje: prima-receptar.cz, prima-receptar.cz

Základem je mít odhodlání a vybrat si k pěstování plodiny, které chcete zasadit. Jestliže nemáte dostatek času a zkušeností, zvolte nenáročnou zeleninu, o kterou se nebudete muset extrémně starat. Pěstovat ji můžete buď ze semen, nebo vysadíte rovnou koupené sazenice. Budete překvapeni, jak je to jednoduché a odmění vás chutné plody. Pěstovat je můžete jak na zahradě, tak i na terasách a balkonech.

Nejjednodušší zelenina, kterou zvládne vypěstovat každý

Okurky potřebují k růstu světlé místo, vhodnou úrodnou půdu a dostatek vláhy. Zdroj: Profimedia.cz

Okurky – tip č. 1

Okurky jsou velice oblíbené plodiny, na kterých si každý rád pochutná. Stačí jim dopřát světlé místo, vhodnou úrodnou půdu a dostatek vláhy. Pak máte zaručeno, že budou prospívat a přinášet výborné plody.

Rostlinky okurek patří mezi lehce teplomilné druhy, proto je velmi důležité při venkovní výsadbě vystihnout tu správnou dobu podle počasí. Pokud je sázíte v době, kdy ještě není dostatečné teplo, využijte skleník nebo je zakryjte fóliovou deskou, kterou můžete ve chvíli, kdy bude slunečno odklopit. V případě, že sázíte okurky do sluníčkem nahřáté půdy, stačí už jen běžná jednoduchá péče. To je pravidelná zálivka, aby měly okurky odkud čerpat sílu pro růst, občasné odstranění plevele a přihnojení.

Cuketa – tip č. 2

Cuketa je chutná a zdravá zelenina, kterou můžete sklízet po celé léto až do podzimu. Protože potřebuje teplo, vysaďte ji až v době, kdy bude již půda vyhřátá a nebude ji hrozit poškození přízemními mrazíky či chladem. Vyberte pro ni slunné stanoviště, chráněné před větrem. K sazeničkám přidejte kvalitní kompost a rostliny pravidelně přihnojujte i během růstu, na tvorbu plodů potřebují opravdu dost živin. Pokud je sucho, je třeba pravidelná zálivka.

Cukety kterou můžete sklízet po celé léto až do podzimu. Zdroj: Profimedia.cz

Cukety vytváří poměrně mohutné keříky s velkým množstvím rozložitých listů, takže kolem sebe potřebují dostatek místa. Sázejte je tedy asi metr od sebe a sazeničky můžete podložit netkanou fólií nebo trochou slámy, protože její plody leží na mokré hlíně a nebudou vám uhnívat. Plody nenechávejte zbytečně přerůstat a často je sklízejte, protože rostlina bude více nasazovat nové malé plody. Mladé a menší cukety jsou i chutnější, křupavější a šťavnatější.

Ředkvičky – tip č. 3

Ředkvička je jedna z těch rostlin, která vás potěší, protože je to taková plodina pro nedočkavce. Klíčí a roste velmi rychle a postupný výsev každých 14 dní vám zajistí, že budete mít čerstvé ředkvičky po celou sezónu. Můžete je pěstovat nejen na zahradě, ale i v nádobách na terase či balkonu. Od výsevu po sklizeň jim stačí v průměru čtyři týdny. Dopřejte ji slunné místo, a protože tato kořenová zelenina miluje vlhkou půdu, pravidelně ji zalévejte.

Ředkvičkám stačí od výsevu po sklizeň v průměru čtyři týdny. Zdroj: Profimedia.cz

Listové saláty – tip č. 4

Salát je nejrozšířenější a nejoblíbenější zeleninou vůbec. Je nenáročný na pěstování, protože má mělké kořeny a nevyžaduje příliš úrodnou půdu. Co však saláty milují je slunce a neustálý přísun vody. Listový salát roste velmi rychle a tak již po 25 dnech ho můžete sklízet slušné množství. Existuje více druhů salátů, nejčastěji se ovšem můžeme setkat s hlávkovým, ledovým a římským.

Salát je nenáročný na pěstování, protože má mělké kořeny a nevyžaduje příliš úrodnou půdu. Zdroj: Profimedia.cz

Hrášek – tip č. 5

Hrášek jste už zkoušeli jistě pěstovat jako malé děti ve škole. A když ne, není to opravdu žádná věda. Rychle klíčí i roste, jen je důležité nepodcenit výběr vhodného místa, protože miluje slunce. Není příliš náročný na půdu a dobře prospívá v nevyhnojené a lehké hlinité půdě. Zrníčka hrášku vysévejte asi 4 až 6 centimetrů daleko od sebe. Zkusit ale můžete i výsev do tzv. „hnízd“ vždy po 3 až 4 semenech. V takovém případě je ale potřeba dodržovat větší vzdálenost, která by měla činit asi 10 až 15 centimetrů. Nezapomeňte záhon s hráškem pravidelně odplevelovat a půdu mírně kypřit a zavlažovat.

Hrášek jste už zkoušeli jistě pěstovat jako malé děti ve škole. Zdroj: Profimedia.cz

Hrášek velmi rychle plodí, proto ho můžete vysévat několikrát za sezónu, nejlépe v odstupu 2 až 3 týdnů. Rané odrůdy můžete sklízet už od 12. týdne po vysazení a cukrové hrachy, jakmile uvidíte, že v zaoblených luscích jsou sladké hrášky.