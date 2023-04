4 nejkrásnější druhy pivoněk: Které mají nejhezčí květy a které nejvíce voní?

Spousta z vás si možná vybaví pivoňky jako rostliny svého dětství. Není divu, pivoňky byly pravými královnami zahrad našich babiček. Jejich bohaté a sytě zbarvené květy jsou takřka nepřehlédnutelné a i dnes se těší velké oblibě. Které pivoňky mají nejkrásnější květy a které jsou ty nejvoňavější?

Nejen na záhonech vypadají božsky. U nás se pěstovaly především pivoňky oslňující purpurovou a něžnou světle růžovou barvou. Druhů pivoněk je ale mnohem víc. Pojďte se podívat na ty nejkrásnější a nechte se inspirovat.

Pivoňky v sobě skrývají hned několik skvělých důvodů, proč byste si je měli vysadit na záhoně. O jejich kráse toho bylo napsáno již mnoho, a i tak je jejich vzhled nevyčerpanou studnicí námětů na obrazy nebo díla básníků. Navíc léčí, jejich květy a kořeny mají blahodárné účinky na náš organismus a pomáhají zatočit s nejrůznějšími zdravotními neduhy. Pivonky jsou i rostlinami, které vás potěší svou dlouhověkostí. Při správné péči vám mohou dělat radost na záhoně klidně i deset let.

Jednobarevné i vícebarevné druhy pivoněk

Pivoňky na první pohled zaujmou svými bohatými květy. Ty mohou být jednobarevné, ale mezi ostatními druhy pivoněk najdeme i vícebarevné exempláře.

Pro krásnou květenu se nebojte pivoňky přihnojovat. Vhodný je i obyčejný chlévský hnůj. Zároveň jim dopřejte slunné místo. Rostliny by však neměly být vystaveny prudkým slunečním paprskům po celý den, listy i květy by se spálily. Vhodné je takové místo, kde se točí stín. Na zcela stinné místo ale raději zapomeňte, tam by se rostlinám nedařilo.

Pivoňka čínská patří k nerozšířenějším nejen u nás. Zdroj: Shutterstock

Výběr z květů

A jaké jsou ty nejkrásnější? Nejrozšířenějším druhem je pivoňka čínská (Paeonia lactiflora). Má bohaté velké květy a vyskytuje se v nejrůznějších barevných variantách. O něco méně známá je pivoňka japonská. Ta se také vyskytuje v nejrůznějších barevných variantách, ale její květy jsou mnohem jednodušší a něžnější.

Pivoňka koprolistá

Další kráskou mezi pivoňkami je ta s přívlastkem úzkolistá (Paeonia tenuifolia). Pro značnou podobnost listů s koprem se jí lidově říká pivoňka koprolistá. U nás se vyskytuje pomálu, svědčí jí slunná stanoviště a písčité půdy. Má něžné okvětí a výrazné žluté prašníky. Oproti pivoňce čínské vypadá až nápadně křehce, což jí ale rozhodně neubírá na kráse. Svou vůní jí navíc velmi zdatně sekunduje.

Když přehlédnete květy, snadno si pivoňku úzkolistou spletete s koprem. Zdroj: Shutterstock

Výjimečná křehotinka s opojnou vůní

Další pivoňkou, která by rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti, je pivoňka Mlokosevičova (Paeonia Mlokosewitschii). Stejně jako pivoňka koprolistá se vyznačuje křehounkým okvětím a výraznými prašci. Její výjimečnost tkví v její barvě. Díky nádherným žlutým okvětním plátkům a zlatému středu září do dálky jako malá křehká sluníčka, které vás uchvátí svou opojnou vůní.

Kráska se žlutavými květy by rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. Zdroj: Shutterstock

Babiččina pivoňka

A kterou pivoňku jsme to nejčastěji vídali u našich babiček? Pivoňku lékařskou (Paeonia officinalis), která nese nádherně velké, bohaté voňavé květy. Dodnes se užívají i v lékařství. Jejich květy slouží v čajových směsích jako pomocníci pro utišení úporného kašle a proti křečím hladkého svalstva.

