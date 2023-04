Trendy balkonovky pro rok 2023: Vodopády nejkrásnějších květů celou sezonu!

Které rostliny by se letos mohly vyjímat nejlépe na vašem balkonu? Mezi ty nejkrásnější balkonovky nepatří jen muškáty a petúnie. Nechejte se inspirovat a poohlédněte se v zahradnictví. I letos se v jejich regálech objeví mnohé krásné balkonovky.

Zdroje: www.rostlinky.cz, www.balkonovekvetiny.cz

Balkonovky: Záplava květů na každý parapet i lodžii

Balkony, terasy i okna bývaly a stále jsou chloubou hospodyní. Škoda, že mnozí ustupují od pěstování na těchto malých plochách, naše města i vesnice by byly o to krásnější. Osázení truhlíků na balkonech si nejčastěji spojujeme s pelargoniemi i petúniemi a zapomínáme, že svět je mnohem pestřejší. Nicméně i letos se budete moci setkat s novinkami mezi těmito nejobvyklejšími obyvatelkami balkonů.

Neobvyklá petúnie Midnight Gold. Zdroj: Kathy D. Reasor / Shutterstock

Mezi vzpříměně rostoucími muškáty se můžete kochat pohledem na variantu „Linus", „Nixe" nebo "Apple Blossom", neuvěřitelné barvy vás překvapí u petúnie „Midnight Gold".

Podívejte se, co říká o zahradničení a balkonovkách Domácí zahradník. Představí vám nejen mnohé balkónovky, ale také názorně ukáže, jak osázet truhlík surfiniemi. Kromě samotného zasazení rostliny vám dá průvodce po světě balkonovek také několik dobrých tipů na to, jak pěstovat zeleň na balkoně:

Balkonovky podle světových stran

Na balkonech a terasách můžeme u nás spatřit i další neméně zajímavé rostliny, které vás budou těšit texturou i květy. Jak už bylo řečeno ve videopříspěvku, balkónovky lze rozdělit především podle toho, jaké oslunění jim vyhovuje. Z čeho tedy můžete vybírat? Nezapomeňte, že je nutné vybírat z takových rostlin, které zvládnou podmínky konkrétního stanoviště.

Balkon bez sluníčka plný květů

Pokud váš balkon nesměřuje na jih, anebo má z dalších jiných důvodů sluníčka prostě málo, můžete i přesto vybírat z řady krásných balkonovek. Mezi takové patří například fuchsie, které se dnes vidí jen málokdy. Je jich nepřeberné množství druhů s fantastickými bohatými květy, ale i jemňoučkými a prostými lampionky květů. Už po shlédnutí několika fotek můžete těmto krásným asijským kráskám propadnout. Mezi nové patří například „General Monk Rot-Blau" či „Beacon Rot-Blau".

Pelargonie, varianta Apple Blossom Zdroj: AngieC333 / Shutterstock

Balkonovky do polostínu

Do polostínu i slunce můžete umístit lobelky, které je možné pěstovat v několika barevných variantách. Potěší i netýkavky anebo fantastické begonie, která zvládne i slunce. Ty jsou sice velmi křehké a budou se lámat na příliš větrných či dešti otevřených místech, ale jejich nádherná květenství majestátní velikosti rozhodně stojí za zvážení, stejně jako něžné drobné kvítky všemožných variant.

Balkonovky, které milují slunce

Slunce si budou užívat gazánie i velmi podobné kapské kopretiny čili paprskovky, někdy je najdete také pod názvem dvoutvárka. Hodně slunce potřebují také verbeny čili sporýše, kopretiny pařížské, balkonové jiřiny - z novějších variant například „Cézanne" či „Pablo".

Libora měňavá mění své barvy v průběhu vývoje květů. Zdroj: Shutterstock.com / george photo cm

Nenáročná a suchomilná je také libora měňavá, jejíž květy vás budou udivovat den co den. Bílá varianta barvu nemění, ale některé žluté varianty přecházejí do oranžové, červené nebo růžové barvy. Jsou to například varianty „Havana Hot Pink", „Esperanta Red" nebo „Biarritz".

Fantastické vodopády zeleně vám na balkoně vytvoří povijnice, kterým se také říká aztécký břečťan. Podobnou záplavu zeleně čekejte také od vrbiny nebo dichondry. Tyto rostliny zdobí jen listy, nicméně i ty mohou mít mnoho odstínů a i červených či velmi tmavě purpurových variant. Můžete si tak i na vašem balkonu vypěstovat malou džungli, kterou vám bude okukovat kdejaký soused.