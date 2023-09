Nejkrásnější druhy hortenzie: Hitem internetu jsou dubolistá a drsná. Znáte?

Vyznáte se v druzích hortenzií a máte mezi nimi své favority? Všechny hortenzie jsou nádherné a jejich oslnivá květenství jsou nepřehlédnutelná. Trendy jsou teď ale i listy! Hortenzie dubolistá nabízí krásné tvary, zatímco popínavé varianty mívají i lístky panašované.

Když se řekne hortenzie, vybavíme si veliké růžové nebo modro fialové, bíle či nazelenalé květy. Zahrádkáři tuší, že existuje hortenzie velkolistá, latnatá, některé se uvádějí jako stromkovité či stromečkovité. Ale co je zač popínavá nebo dubolistá? A která z nich je nejkrásnější?

Slyšíte o popínavé hortenzii prvně? Podívejte se na video z YouTube z kanálu HortTube with Jim Putnam, kde vám Jim ukáže jak a kde popínavou hortenzii zasadit.

Hortenzie dubolistá

Hortenzie dubolistá mnohé prozrazuje již svým názvem. Najdete ji pod latinským Hydrangea quercifolia. Její listy se vykrajováním nápadně podobají právě listům dubu, květy nabízejí různé, ale častěji spíš homolovité než klasické rozkvetlé koule. Také dubolisté mají často květenství rozvíjející se postupně od krajů ke středu. Dubolisté hortenzie kvetou od června do září, snáší slunce, polostín i stín a pokud možno mírně vlhkou půdu s neutrálním pH.

Hortenzie dubolistá oslní nejen květy, ale také zajímavými listy. Zdroj: Profimedia

Hortenzie latnatá

Hortenzie latnaté mají také homolovité květy až 30 cm dlouhé a některé z nich mění barvu od krajů ke špici, což je úžasně efektní. Latnaté najdete pod latinským názvem Hydrangea paniculata a jsou to keře dorůstající zhruba do metru a půl, vyžadující spíš vlhko a slunce až polostín. Hortenzie latnaté kvetou na letošních výhonech, což je důležité pro řez. Ten je možný kdykoli během roku, nejpozději však na jaře. Krásné jsou odrůdy Polar Bear, Sundae Fraise čili Rensun, nebo úžasná Mega Pearl či Mega Mindy.

Nejoblíbenější hortenzie

Hortenzie macrophylla čili velkolistá je typickou zástupkyní, kterou zná od pohledu každý. Velké listy, velké květy a kompaktní keř, který miluje slunce i částečný polostín a spíš vlhčí půdu. Barvy květů závisejí na pH půdy, respektive čím kyselejší tím modřejší, růžové jsou v zásaditějších půdách. Krásné jsou odrůdy Silky Pink, Dark Angel, Little Blue, Adria či Frau Taiko.

Hortenzie velkolistá varianta Frau Taiko. Zdroj: Profimedia

Sněhové hortenzie

Stromečkovité hortenzie čili Hydrangea arborescens je známá nutností radikálního řezu z jara, ale jinak je oblíbená pro svoji nenáročnost. Květy jsou především bílo zelené, později až zářivě bílé a v průměru mívají 25 cm. Stromečkovité hortenzii vyhovují propustné kyselé půdy a dobrá zálivka během horkých letních dnů. Mezi populární odrůdy patří napříhlad sněhobílá Annabelle. Jednotlivé kvítky jsou drobnější, zato je celé květenství olbřímí, přesto nesmírně delikátní a jemné.

Hydrangea arborescenc varianta Annabelle. Zdroj: Profimedia

Popínavé hortenzie

A konečně i hortenzie popínavé čili Hydrangea petiolaris či poddruh anomala, který má český název hortenzie řapíkatá. Tyto šplhající keře dorůstají až do výšky 10 metrů, náročnost je stejná čili slunce až polostín, spíš vlhčí, humózní a kyselejší půdy. Potřebuje nejen oporu, ale také někdy i vyvázání. Krásná odrůda je například Miranda, která má také panašované listy, podobně jako Take a Chance nebo Silver Lining.

Hortenzie drsná

Dále se můžete setkat s hortenziemi drsnými, respektive Hydrangea aspera s poddruhem Sargentova hortenzie a také pilovitými Hydrangea serrata. I tyto méně známé druhy mají rozhodně co nabídnout. Hortenzie drsná je vzpřímeně rostoucí keř obvyklé velikosti čili až zhruba do půl druhého metru. Kvete od července do srpna zajímavě plochými květenstvími, která mají obvykle rozvinuté květy jen na okrajích, zatímco střed je tvořen jemnými růžovo fialovými kvítky. Také listy jsou zvláštní tím, že jsou mírně ochlupené.

Hortenzie drsná má velmi zajímavé květy. Zdroj: Profimedia

Hortenzie pilovitá

Pilovitá hortenzie má vejčité listy, které jsou opadavé a jejich kraje mají jemné zoubky jako pilka. Keř je také spíš vzpřímený, hustý a kompaktní. Dorůstají spíš jen do metru či metru a půl. I když je vhodné i tuto hortenzii umístit na chráněné místo, je všeobecně méně náchylná než oblíbená hortenzie velkolistá. Krásné růžové květy nabízí varianta Preziosa, najdou se však také varianty podobné květům hortenzie drsné, jako jsou Bluberry Cheesecake nebo Daredevil. Nezapomeňte, že podzim je skvělý právě pro možnost výsadby nových stromů a keřů. Nezapomeňte ani na hortenzie. Najděte jim vlhčí slunné stanoviště a pokvetou jako šílené.

Zdroje: www.thespruce.com, living.iprima.cz