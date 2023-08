Teď je ten nejlepší čas vysít nebo vysadit dvouletky. Které jsou nejkrásnější?

S koncem srpna nastává čas na výsev dvouletek. Z jakých konkrétních rostlin máme na výběr? Dvouletek existuje skutečně velké množství, a tak přinášíme tipy na ty nejkrásnější z nich. Díky těmto nádherným květinám budete mít zahradu hýřící barvami!

Dvouletá rostlina (zkráceně též dvouletka) je rostlina, jejíž životnost jsou právě dva roky. Během prvního roku vyklíčí a zapustí kořeny, následně přezimuje a v tom druhém se můžeme těšit z jejích květů.

Protože mezi dvouletkami najdeme spoustu krásných rostlin, určitě bychom na ně neměli zanevřít a ochudit o ně naši zahradu. Jak na jejich výsadbu, či dokonce jaké z nich si vybrat? Přinášíme vám tipy na nejkrásnější dvouletky a nechybí ani pár rad k jejich vypěstování!

Dvouletky se mohou stát nádhernou ozdobou zahrady. Nevěříte? Podívejte se na video:

Pravidelná zálivka je základ

Dvouletky se množí výsadbou semen, a tak, když nastane vhodný čas (konec srpna až září), můžeme si vybrat, jestli semena umístíme nejdříve do truhlíku nebo přímo na záhon, který bude na následující dva roky jejich domovem. Ten ovšem musíme předtím dobře připravit a především nakypřit, nezapomene jej také dokonale zbavit plevele. Poté , co budou semínka na svém místě jim musímei dopřát hlavně pravidelnou zálivku, aby půda nepřeschla. Podcenit bychom ovšem neměli ani dostatek živin, a tak i přihnojování by mělo být pravidelné.

Tipy na nejkrásnější dvouletky

Zvonek

Mezi nejkrásnějšími dvouletkami musíme zmínit zvonek plnokvětý, který je sice známý především díky svým krásným fialovým květům ve tvaru kalichu, ale setkat se můžeme i s jinými barevnými variantami, a to třeba růžovou nebo bílou. Můžeme očekávat, že dosáhne výšky asi jeden metr. V prvním roce vytvoří přízemní listovou růžici a ve druhém nádherně vykvete.

Macešky

Patrně nejznámější dvouletkou jsou macešky nebo také violky zahradní. Ty sice oproti zvonku dorůstají asi do pouhých 30 cm, zato se mohou pyšnit skutečně nepřeberným množstvím barev a jejich kombinací. Svými květy nás budou těšit po poměrně dlouhou dobu, protože kvetou přibližně od března až do září. Hojně jsou užívány jak do truhlíků, tak ale třeba i jako úprava hrobů. To jim samozřejmě neubírá možnost zdobit jakýkoliv slunný záhon na zahradě.

Macešky jsou nenáročné dvouletky, které udělají parádu opravdu všude Zdroj: Pixabay

Divizna

Jestliže se ale přece jen poohlížíte po dvouletkách většího vzrůstu, zaujmout by vás mohla divizna velkokvětá. Jedná se totiž o skutečně těžko přehlédnutelnou rostlinu, která se může tyčit až do výše dvou metrů. A co víc, její žluté květy jsou využívány pro své léčivé účinky. Stačí květy nasušit a čaj z nich vám potom může pomoct od problémů spojených s dýchacími cestami.

Náprstník

Podobně mohutným a nepřehlédnutelným je i náprstník červený, který každého okouzlí nejen vzrůstem, ale i zajímavými barevnými skvrnkami uvnitř květů. Na tento druh dokonce můžeme často narazit i při procházkách lesem především v podhorských oblastech. Bude vděčný za polostín a odvděčí se záplavou nepřehlédnutelné krásy. Jen pozor: zatímco ve správných (lékařem určených) dávkách jsou výtažky z náprstníku léčivé, při překročení dané hranice se z nich stává prudký jed!

Hvozdík

Zapomenout nesmíme ani na hvozdík bradatý, který si určitě zamilujete, a to nejen pro jejich krásu a vůni, která se line z jeho květů. Ačkoli ho řadíme mezi dvouletky, protože kvete druhý rok po výsevu, může nám v jistých ohledech připomínat spíše chování trvalek. Snadno se vysemeňuje, a tak bez nějaké větší péče vydrží podobně dlouho jako rostliny řadící se mezi trvalky. Jen budeme mít zkrátka každým rokem na stejném místě jiné rostlinky stejného druhu. Pozná to někdo?

